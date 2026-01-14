Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov a oferit suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo.

Andrei Nicolescu a confirmat oferta, mărturisind că mijlocașul ar urma să încaseze un salariu mult mai mare la formația din prima ligă din Ucraina, față de cel pe care îl încasează în prezent la Dinamo.

Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan

De asemenea, Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo și-ar dori să obțină suma de cinci milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan. Președintele „câinilor” a dezvăluit că va conta și ceea ce își dorește jucătorul, astfel că rămâne de văzut dacă acesta va continua sa nu la Dinamo, pentru a doua parte a sezonului.

„Este oficială oferta din Ucraina. Metalist Harkov. Astăzi a venit oferta. Am mai avut alte discuții, au mai fost, dar niciodată nu a mai venit oficial. Este prima dată când vine. Suma este de 4 milioane.

Noi am declarat că, pentru noi, este foarte important. Dacă ar fi să plece, ne-am fi setat o țintă la 5 milioane, nu la 4. Este foarte important ce își dorește și el.