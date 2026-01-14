Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului - Antena Sport

Andrei Nicolescu a oferit prima reacție, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Metalist 1925 Harkov a oferit suma de patru milioane de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo.
Andrei Nicolescu a confirmat oferta, mărturisind că mijlocașul ar urma să încaseze un salariu mult mai mare la formația din prima ligă din Ucraina, față de cel pe care îl încasează în prezent la Dinamo.
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan
De asemenea, Andrei Nicolescu a declarat că Dinamo și-ar dori să obțină suma de cinci milioane de euro în schimbul lui Cătălin Cîrjan. Președintele „câinilor” a dezvăluit că va conta și ceea ce își dorește jucătorul, astfel că rămâne de văzut dacă acesta va continua sa nu la Dinamo, pentru a doua parte a sezonului.
„Este oficială oferta din Ucraina. Metalist Harkov. Astăzi a venit oferta. Am mai avut alte discuții, au mai fost, dar niciodată nu a mai venit oficial. Este prima dată când vine. Suma este de 4 milioane.
Noi am declarat că, pentru noi, este foarte important. Dacă ar fi să plece, ne-am fi setat o țintă la 5 milioane, nu la 4. Este foarte important ce își dorește și el.
Acum nici boardul nu știe ce își dorește. Abia le-am spus. Urmează să se decidă. Decizia trebuie să fie a boardului, dar avem o relație specială cu Cătă. Este important să fie și el ok cu asta. Cred că știa de la impresar. Am vorbit și noi.
Nu este decis, nu este hotărât apropo de asta. Este totul foarte din scurt. Este greu să spunem da sau nu. Reținerea este mai mult legată de atașamentul lui pentru Dinamo. Crede foarte puternic. Foarte mare ar fi diferența din punct de vedere financiar (salariul).
Este o problemă de gestionat, dar cred că o vom rezolva. Clubul poate ar fi mulțumit cu 5 milioane. Depinde foarte mult de echipă. Contează și modul de plată al sumelor. Contează multe, dar noi asta ne-am setat pentru el. Mi s-a părut corect în relația noastră cu el. Mai departe, dacă el este mulțumit, asta este altă discuție.
La ora 2 a venit oferta. Este mult de discutat. Nu avem ce concluzie să tragem în seara asta. O să vedem. Boardul va decide. Este important pentru cei care au băgat bani în Dinamo să aibă toate detaliile pe masă și să poată lua o decizie”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.
- Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
- Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul”
- Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor”
- Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect”
- FC Argeş, mesaj amuzant după ce FCSB ar fi ameninţat că nu intră pe teren: “Nu e nevoie de patine”. Cum se prezintă gazonul