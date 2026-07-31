Home | Fotbal | Fotbal extern | Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

Alex Masgras Publicat: 31 iulie 2026, 22:07

Comentarii
Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

Gianni Infantino şi Donald Trump / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu a discutat cu şeful FIFA, Gianni Infantino, despre intenţia forului mondial de fotbal de a oferi participaţii investitorilor externi, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FIFA a anunţat marţi că intenţionează să înfiinţeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale sale şi că va oferi investitorilor externi participaţii de până la 20% la aceasta.

Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

Trump şi Infantino au în continuare o relaţie strânsă după Cupa Mondială din această vară.

FIFA a declarat că o entitate înfiinţată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, ar urma să conducă grupul de investitori propus.

Prezentat marţi de FIFA, controversatul proiect propune crearea unei companii cu numele FIFA Forward Enterprise (FFE) care ar fi responsabilă de gestionarea activităţilor comerciale (transmisii, sponsorizări, bilete, licenţiere) şi legate de evenimente (Cupa Mondială, Cupa Mondială a Cluburilor etc.) ale FIFA.

Reclamă
Reclamă

Conform informaţiilor publicate de FIFA, investitorii privaţi ar putea achiziţiona o participaţie, dar ar rămâne acţionari minoritari, deţinând aproximativ 20%, în timp ce FIFA ar păstra controlul exclusiv şi „autoritatea unică” asupra guvernanţei fotbalului, competiţiilor, calendarului, deciziilor de reglementare şi multe altele.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum au fost prinşi românii care şi-au luat în cameră 3 kg de mezeluri la hotelul all inclusive
Observator
Cum au fost prinşi românii care şi-au luat în cameră 3 kg de mezeluri la hotelul all inclusive
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
0:12 1 aug.

Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a criticat doi jucători de la FCSB: „Nu am pronunţat niciodată nume de jucători”
0:04 1 aug.

Nuno Campos a cerut transferuri după Oţelul – Dinamo: „Aştept!”. Fotbalistul pe care l-a lăudat
23:40

VIDEOBirmingham City – Barcelona 2-2 după 90 de minute. Englezii s-au impus la loviturile de departajare sub privirile lui Bellingham
23:35

Oţelul Galaţi – Dinamo 1-1. Gazdele confirmă startul bun de sezon, oaspeţii sub aşteptări
23:27

VideoL-a uimit şi pe Jude Bellingham! Cochrane a lovit transversala după o fază superbă în Birmingham City – Barcelona
22:50

VAR nou, probleme vechi! Cât a durat analiza video la golul lui Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo
Vezi toate știrile
1 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 2 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 3 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa! 4 UPDATEAdrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii 5 FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise 6 MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal