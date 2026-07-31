Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că nu a discutat cu şeful FIFA, Gianni Infantino, despre intenţia forului mondial de fotbal de a oferi participaţii investitorilor externi, relatează Reuters.

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FIFA a anunţat marţi că intenţionează să înfiinţeze o filială în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale sale şi că va oferi investitorilor externi participaţii de până la 20% la aceasta.

Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului

Trump şi Infantino au în continuare o relaţie strânsă după Cupa Mondială din această vară.

FIFA a declarat că o entitate înfiinţată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui SUA Donald Trump, ar urma să conducă grupul de investitori propus.

Prezentat marţi de FIFA, controversatul proiect propune crearea unei companii cu numele FIFA Forward Enterprise (FFE) care ar fi responsabilă de gestionarea activităţilor comerciale (transmisii, sponsorizări, bilete, licenţiere) şi legate de evenimente (Cupa Mondială, Cupa Mondială a Cluburilor etc.) ale FIFA.