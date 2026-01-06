O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro - Antena Sport

O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia” de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani).
În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS.
O nouă plecare de la CFR Cluj: Marcus Coco
Marcus Coco s-a despărțit de CFR Cluj după doar o jumătate de sezon. Fundașul a sosit gratis în Gruia în septembrie 2025, după ce și-a încheiat contractul cu Nantes.
Coco a bifat doar zece meciuri la formația clujeană. Fundașul ar fi avut un salariu de nu mai puțin de 40.000 de euro pe lună la CFR Cluj.
„Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului.
Marcus Coco ajunsese, la un moment dat, titular la CFR Cluj, însă în cele din urmă și-a pierdut acest statut. Fundașul dreapta mai avea contract cu echipa din Gruia până în vara lui 2027, însă a ajuns la un acord cu clujenii pentru rezilierea înțelegerii.
- FC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
- Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
- Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
- FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
- Oţelul Galaţi şi-a vândut atacantul în Polonia. Suma de transfer