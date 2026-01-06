Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro

O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 16:04

Comentarii
O nouă plecare de la CFR Cluj. Daniel Pancu a renunțat la jucătorul cu salariu de 40.000 de euro

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

O nouă plecare de la CFR Cluj. Formația din Gruia continuă „curățenia” de iarnă, iar Daniel Pancu a renunțat la Marcus Coco (29 de ani).  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În această perioadă de mercato, CFR Cluj s-a despărțit și de doi jucători de bază, Lindon Emerllahu și Louis Munteanu. Atacantul român a semnat cu DC United, echipă din MLS. 

O nouă plecare de la CFR Cluj: Marcus Coco 

Marcus Coco s-a despărțit de CFR Cluj după doar o jumătate de sezon. Fundașul a sosit gratis în Gruia în septembrie 2025, după ce și-a încheiat contractul cu Nantes. 

Coco a bifat doar zece meciuri la formația clujeană. Fundașul ar fi avut un salariu de nu mai puțin de 40.000 de euro pe lună la CFR Cluj. 

„Mulțumim, Marcus Coco! Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Marcus Coco au ajuns la un acord privind încetarea colaborării. Mulțumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îți dorim mult succes în carieră, Marcus!”, a anunțat CFR Cluj, pe paginile oficiale ale clubului. 

Reclamă
Reclamă

Marcus Coco ajunsese, la un moment dat, titular la CFR Cluj, însă în cele din urmă și-a pierdut acest statut. Fundașul dreapta mai avea contract cu echipa din Gruia până în vara lui 2027, însă a ajuns la un acord cu clujenii pentru rezilierea înțelegerii. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
Fanatik.ro
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
15:54
Ce mesaj a postat Sorana Cîrstea înaintea duelului uriaş cu Aryna Sabalenka
15:23
A antrenat echipe de top, dar acum este angajat la McDonald’s
14:53
NEWS ALERTFC Argeș a dat lovitura! Piteștenii l-au vândut pe Caio Ferreira: “Era imposibil să-l mai ținem”
14:50
Gâlcă pune presiune pe Şucu: “Aștept sosiri și aștept jucători!” Anunţ despre transferurile lui Stanciu, Sălceanu şi Joao Paulo
14:36
Louis Munteanu, avertizat după transferul la DC United: “E ceva ciudat acolo, e diferit fotbalul”
14:32
FK Csikszereda a transferat un argentinian. Cine este Mariano Bettini
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB