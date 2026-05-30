OUT de la FCSB, după barajul cu Dinamo. Gigi Becali a anunțat cine pleacă: „Pe el îl țin din respect”

Gigi Becali a anunțat mai multe plecări de la FCSB, după victorie cu Dinamo. Roș-albaștrii vor evolua în turul doi preliminar de Conference League, reușind să o învingă pe marea rivală cu scorul de 2-1, meciul fiind decis după 120 de minute.

După derby, Gigi Becali a dezvăluit că va face o adevărată „revoluție” la FCSB, în vară. Cinci jucători urmează să se despartă de formația roș-albastră.

Gigi Becali a dezvăluit că Daniel Graovac, David Kiki, Baba Alhassan și Mamadou Thiam vor pleca sigur de la FCSB, în această vară. Patronul roș-albaștrilor a transmis că sunt șanse și ca Mihai Lixandru să se despartă de echipă.

De asemenea, Becali a declarat că Risto Radunovic va rămâne la FCSB. Acesta a transmis că-l ține la echipă pe muntenegrean „din respect” pentru rezultatele înregistrate de roș-albaștri alături de el.

„Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.