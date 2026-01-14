„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii” urmând să încaseze suma de patru milioane de euro.
Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar putea despărți de „câini” în această iarnă.
Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan
Ionel Dănciulescu a declarat că nu și-ar dori ca Dinamo să-l lase să plece pe Cătălin Cîrjan, însă recunoaște că oferta este una extrem de tentantă pentru clubul din Ștefan cel Mare, care se confruntă cu un deficit din punct de vedere financiar.
„Eu unul nu mi-aș dori. Ar fi o pierdere mare. Nu știu politica lor. E o sumă importantă pentru Dinamo. La 4 milioane, e posibil să plece. Va slăbi foarte mult Dinamo. Nimeni din România nu poate rezista la suma asta”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.
Și Andrei Vochin a reacționat, cu privire la viitorul lui Cătălin Cîrjan. Consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF s-a declarat convins de faptul că mijlocașul lui Dinamo va avea un salariu foarte mare la formația din Ucraina, dacă va accepta oferta.
„Ar putea rezolva deficitul. La 4 milioane, cred că salariul jucătorului e atât de mare, încât jucătorul nu mai poate să nu fie sensibil la o astfel de ofertă”, a spus și Andrei Vochin, conform sursei citate anterior.
Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1.
- Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
- Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
- Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul”
- Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor”
- Cristi Săpunaru, o nouă reacție furibundă după ce suporterii Rapidului l-au luat la țintă pe Dan Șucu: „E vorba de respect”