Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan

„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan

Viviana Moraru Publicat: 14 ianuarie 2026, 17:37

Comentarii
O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan

Profimedia

Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii” urmând să încaseze suma de patru milioane de euro. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar putea despărți de „câini” în această iarnă. 

Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan 

Ionel Dănciulescu a declarat că nu și-ar dori ca Dinamo să-l lase să plece pe Cătălin Cîrjan, însă recunoaște că oferta este una extrem de tentantă pentru clubul din Ștefan cel Mare, care se confruntă cu un deficit din punct de vedere financiar. 

„Eu unul nu mi-aș dori. Ar fi o pierdere mare. Nu știu politica lor. E o sumă importantă pentru Dinamo. La 4 milioane, e posibil să plece. Va slăbi foarte mult Dinamo. Nimeni din România nu poate rezista la suma asta”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro. 

Și Andrei Vochin a reacționat, cu privire la viitorul lui Cătălin Cîrjan. Consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF s-a declarat convins de faptul că mijlocașul lui Dinamo va avea un salariu foarte mare la formația din Ucraina, dacă va accepta oferta. 

Reclamă
Reclamă

„Ar putea rezolva deficitul. La 4 milioane, cred că salariul jucătorului e atât de mare, încât jucătorul nu mai poate să nu fie sensibil la o astfel de ofertă”, a spus și Andrei Vochin, conform sursei citate anterior. 

Cătălin Cîrjan, care a ajuns la Dinamo gratis în vara lui 2024, după ce și-a încheiat atât împrumutul la Rapid, cât și contractul cu Arsenal U21, mai are contract cu „câinii” până în 2027. El a marcat patru goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 21 de meciuri bifate în Liga 1. 

Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă"Reacţia unei profesoare din Spania, după 3 ani petrecuţi la catedră în România: "Comunistă, comunistă"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai lua Real Madrid vreun trofeu în acest sezon după despărţirea de Xabi Alonso?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Observator
Concedieri şi tăieri de sporuri la instituţiile centrale. Vor fi mai puţini poliţişti locali
Celebrul fotbalist de la FCSB care și-a făcut credit ca să își cumpere o mașină de lux. Avea un salariu uriaș, dar îi mai trebuiau bani: ”A fost destul de greoi”
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist de la FCSB care și-a făcut credit ca să își cumpere o mașină de lux. Avea un salariu uriaș, dar îi mai trebuiau bani: ”A fost destul de greoi”
20:18
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane
20:02
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
19:44
LIVE SCORENapoli – Parma 0-0. Inter – Lecce (21:45) Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului
19:30
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
19:29
Gigi Becali a anunţat unde va juca FCSB în luna mai: “Acolo o să luăm titlul”
19:06
Ce decizie a luat Dinamo, după oferta primită pentru Cătălin Cîrjan. Care este planul „câinilor”
Vezi toate știrile
1 Ce jucători mai vin la Universitatea Craiova? Filipe Coelho, anunţ despre transferuri: „Sunt foarte buni” 2 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…” 3 Jude Bellingham a răbufnit după plecarea lui Xabi Alonso: “Clovni! Să fie traşi la răspundere” 4 UPDATECe rol va avea Ilie Dumitrescu la FRF. În ce proiect se implică. A fost prezentat oficial 5 Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii” 6 Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”