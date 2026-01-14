„O pierdere mare”. Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Ionel Dănciulescu a oferit o reacție categorică, după ce Dinamo a primit o ofertă uriașă pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul e dorit în Ucraina, „câinii” urmând să încaseze suma de patru milioane de euro.

Metalist 1925 Harkov, formație din prima ligă din Ucraina, a pus ochii pe Cătălin Cîrjan și a înaintat o ofertă pentru căpitanul lui Dinamo. Mijlocașul s-ar putea despărți de „câini” în această iarnă.

Reacție categorică după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan

Ionel Dănciulescu a declarat că nu și-ar dori ca Dinamo să-l lase să plece pe Cătălin Cîrjan, însă recunoaște că oferta este una extrem de tentantă pentru clubul din Ștefan cel Mare, care se confruntă cu un deficit din punct de vedere financiar.

„Eu unul nu mi-aș dori. Ar fi o pierdere mare. Nu știu politica lor. E o sumă importantă pentru Dinamo. La 4 milioane, e posibil să plece. Va slăbi foarte mult Dinamo. Nimeni din România nu poate rezista la suma asta”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

Și Andrei Vochin a reacționat, cu privire la viitorul lui Cătălin Cîrjan. Consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF s-a declarat convins de faptul că mijlocașul lui Dinamo va avea un salariu foarte mare la formația din Ucraina, dacă va accepta oferta.