"O problemă reală şi gravă!" Prima decizie luată de Dan Şucu, după ce Daniel Niculae a ajuns să fie urmărit penal - Antena Sport

„Acum puțin timp am văzut știrea cu comunicatul parchetului. E o problemă reală și gravă că președintele nostru este urmărit penal. Dar nu vreau să deturnez acum atenția cu asta de la principala noastră problemă, lipsa de performanță sportivă.

Acolo unde Daniel Niculae are o mare responsabilitate și trebuie să răspundă, iar noi să găsim soluții. Asta e urgența noastră, deocamdată ne focusăm pe acest aspect. Pentru că eu sunt nemulțumit nu doar de ce se întâmplă în plan sportiv, ci și pe plan de organizare.

Chiar dacă cei din club spun că sunt mulțumiți cum merg lucrurile, eu nu sunt. Iar săptămâna viitoare vom avea o ședință și vom discuta în club și despre problema cu Daniel Niculae”, a declarat Dan Șucu la gsp.ro.

Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul materialelor pirotehnice

„În continuarea comunicatelor de presă nr. 24/VIII-3/2024 din 14.03.2024 și 25/VIII-3/2024 din 15.03.2024, precum și ca urmare a interesului public manifestat, Parchetul de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

La data de 17.04.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au extins acțiunea penală față de 2 inculpați, persoane fizice, sub aspectul săvârșirii infracţiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept prev. de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal și art. 41 alin. (1) Cod penal, respectiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept (2 acte materiale) prev. de art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995, cu aplicarea art. 48 alin. 1 Cod penal și art. 35 alin. (1) Cod penal.

În fapt, în sarcina primului inculpat s-a reținut că, în data de 14.03.2024 a deținut fără drept mai multe materiale pirotehnice la adresa de reședință, după cum urmează :

• 34 cutii inscripționate „Triplex Stroboskop 90 Sek”, cat. F2, a câte 3 buc. articole pirotehnice tip stroboscop fiecare – total 102 buc.;

• 1 buc. articol pirotehnic sub formă de cilindru, inscripționat „Enigma Fireworks” – CACTUS RAIN;

• 31 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, neinscripționate, la exterior fiind din carton de culoare maro;

• 14 cutii a câte 10 buc. articole pirotehnice fiecare tip petarde luminoase inscripționate „Pyro Boom 2 – Flash Banger – petardă luminoasă”, cat. F4 – total 140 buc.

• 23 buc. articole pirotehnice sub formă de cilindru, culoare verde, inscripționate „Pirotecnica Manna” KL F2/NR REJ 2806-F2-001191;

• 6 buc. articole pirotehnice tip torță, culoare albă, cu capace în laterale de culoare roșie și verde, inscripționate pe capace „FDF”;

• 14 buc. articole pirotehnice tip torță, formă cilindrică, inscripționate „Pirotecnica Manna – Torcia Manna”, KL T1 NEC;

În fapt, în sarcina celui de-al doilea inculpat s-au reținut următoarele: – în data de 27.01.2024, a sprijinit material și moral pe liderul grupării (și persoanele pe care acesta le controla din această calitate inclusiv autorii neidentificați care au folosit materialele pirotehnice în contextul organizării unui meci de fotbal), sprijinul material oferit în calitatea sa de președinte al unui club de fotbal, constând în oferirea unor sume de bani pentru achiziționarea materialelor pirotehnice, fiind și de acord ca persoanele neidentificate să folosească materialele pirotehnice, fără drept, în incinta stadionului în data de 27.01.2024 transmițând acest acord liderului grupării, oferind astfel și sprijin moral.

– în data de 09.03.2024, l-a sprijinit moral pe liderul grupării (și persoanele pe care acesta le controla din această calitate inclusiv autorii neidentificați care au folosit materialele pirotehnice în contextul organizării unui meci de fotbal) sprijinul moral oferit autorilor necunoscuți în calitatea sa de președinte al unui club de fotbal constând în aceea că a fost de acord ca autorii neidentificați să folosească materiale pirotehnice la începutul unui meci de fotbal disputat în data de 09.03.2024, transmițând liderului grupării, acordul său în acest sens, după ce acesta din urmă l-a solicitat pentru ca membrii galeriei să acționeze fără a afecta relația pe care o are cu clubul de fotbal pe care îl susține, înlesnind astfel activitatea infracțională constând în deținerea, transportarea și folosirea de materiale pirotehnice, fără drept, la începutul meciului de fotbal.

La data de 24.04.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în incinta unui stadion de fotbal, ocazie cu care a fost identificată în incinta acestuia o încăpere la care avea acces exclusiv liderul gruparii, cheile pentru deschiderea acesteia fiind puse la dispozitia organelor de urmărire penală de către o rudă a acestuia. Încăperea era folosită pentru depozitarea tobelor, steagurilor și a altor materiale folosite de galerie. Totodată, în cauză procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului față de 16 inculpați”, se arată în comunicatul emis.

