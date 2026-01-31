Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB - Antena Sport

S-a aflat ce salariu va avea Denis Alibec (35 de ani) la noua lui echipă, Farul. Atacantul a renunţat la o sumă importantă de bani pentru a pleca de la FCSB, după doar o jumătate de sezon.

Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. Atacantul a ales să revină la Farul, Gigi Becali cedându-l gratis la echipa lui Gică Hagi.

Denis Alibec, salariu de 15.000 de euro la Farul

Denis Alibec va încasa lunar suma de 15.000 de euro la Farul, notează digisport.ro. Atacantul a renunţat la pretenţiile salariale pentru a reveni la echipa alături de care a devenit campion în 2023.

La FCSB, Gigi Becali îi oferea lui Denis Alibec un salariu de aproximativ 25.000 de euro. Atacantul a renunţat astfel la o sumă în jur de 10.000 de euro pentru a semna cu Farul, în această iarnă.

Denis Alibec a acceptat imediat oferta propusă de cei de la Farul, club care nu-şi permite să ofere salariile pe care le oferă campioana. Atacantul a fost prezentat oficial la formaţia constănţeană vineri, la o zi după meciul FCSB-ului cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei de Europa League, încheiat cu scorul de 1-1.