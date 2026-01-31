Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Ce salariu va avea Denis Alibec la Farul. Atacantul a renunţat la bani pentru a pleca de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 10:02

Comentarii
Denis Alibec, în timpul unui meci la Farul / Profimedia Images

S-a aflat ce salariu va avea Denis Alibec (35 de ani) la noua lui echipă, Farul. Atacantul a renunţat la o sumă importantă de bani pentru a pleca de la FCSB, după doar o jumătate de sezon.

Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. Atacantul a ales să revină la Farul, Gigi Becali cedându-l gratis la echipa lui Gică Hagi.

Denis Alibec, salariu de 15.000 de euro la Farul

Denis Alibec va încasa lunar suma de 15.000 de euro la Farul, notează digisport.ro. Atacantul a renunţat la pretenţiile salariale pentru a reveni la echipa alături de care a devenit campion în 2023.

La FCSB, Gigi Becali îi oferea lui Denis Alibec un salariu de aproximativ 25.000 de euro. Atacantul a renunţat astfel la o sumă în jur de 10.000 de euro pentru a semna cu Farul, în această iarnă.

Denis Alibec a acceptat imediat oferta propusă de cei de la Farul, club care nu-şi permite să ofere salariile pe care le oferă campioana. Atacantul a fost prezentat oficial la formaţia constănţeană vineri, la o zi după meciul FCSB-ului cu Fenerbahce, din ultima etapă a grupei de Europa League, încheiat cu scorul de 1-1.

Denis Alibec ar urma să debuteze la Farul într-un duel “de foc”, cu Dinamo. Atacantul nu va fi disponibil pentru partida cu Universitatea Craiova, din această etapă, urmând să facă parte din lotul lui Ianis Zicu în runda intermediară de săptămâna viitoare.

