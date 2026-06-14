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Ofertă de 6.000.000 de euro pentru Gigi Becali

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 22:39

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Ofertă de 6.000.000 de euro pentru Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce ofertă a avut pentru terenul din Pipera pe care a făcut biserica de 10 milioane de euro. Foto: Profimedia

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Gigi Becali a vorbit despre o ofertă de 6 milioane de euro pe care a avut-o şi pe care a decis în cele din urmă să o refuze.

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Patronul de la FCSB, recunoscut pentru afacerile pe care le face cu terenuri din Bucureşti şi împrejurimi, a dezvăluit o propunere concretă avută pentru a ceda o proprietate pe care o deţine de mai mulţi.

Gigi Becali nu a vrut să vândă terenul pe care a construit biserica de la Pipera

Omul de afaceri a fost de-a lungul timpului implicat în mai multe tranzacţii de terenuri din zona Pipera şi a reuşit să facă bani importanţi. Totuşi, Becali recunoaşte că nu a vrut să renunţe la terenul pe care a construit biserica pe care tocmai a inaugurat-o şi în care a investit 10 milioane de euro.

„Am avut ofertă de 6 milioane de euro pentru terenul ăsta și nu l-am dat, am făcut biserică. Când a început construcția bisericii, terenul era 100 de euro metrul pătrat. Acum este 1.000. Până la final probabil mă va costa 20 de milioane, cu tot cu terenul”, a declarat Gigi Becali în ziua în care a inaugurat biserica din Pipera.

FCSB încasează 3 milioane de euro pentru transferul lui Darius Olaru

Chiar dacă a refuzat propunerea pentru terenul din Pipera, Gigi Becali continuă să câştige bani din fotbal. Acesta urmează să-l cedeze pe Darius Olaru în Belgia, la Union SG, pentru 3 milioane de euro. Omul de afaceri a vrut iniţial să primească 5 milioane de euro pentru jucătorul său, dar s-a răzgândit între timp.

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”Da, cred că l-am dat, pe 3 milioane de euro pe Darius Olaru. A jucat omul, trebuia să plece și el la un moment dat. Sunt bani 3 milioane. Unii zic ‘Tralala, Tralala’, dar n-au o sută de mii și comentează, îl critică pe ăla care vinde de milioane”, a declarat Gigi Becali.

Formaţia belgiană a jucat în ultimul sezon de Champions League, iar acum va fi în preliminarii şi o să încerce să se califice din nou în cea mai tare competiţie la nivel de cluburi şi jucătorul român este aşteptat să fie o piesă importantă în încercarea grupării de a-şi îndeplini obiectivul.

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