OFICIAL | Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid: "Vă mulţumesc tuturor" - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 2 februarie 2026, 16:54

Antoine Baroan / Sport Pictures

Rapid a anunţat în cursul zilei de luni că Antoine Baroan a fost împrumutat la AFS, echipă din Liga Portugal. Atacantul de 25 de ani a ajuns în Giuleşti vara trecută şi a jucat de 15 ori în tricoul Rapidului.

Baroan nu a mai jucat pentru Rapid de pe data de 23 noiembrie 2025. Atunci, el a evoluat 75 de minute în partida contra celor de la CFR Cluj, atunci când echipa din Gruia s-a impus cu 3-0.

Antoine Baroan a plecat de la Rapid. A fost împrumutat în Liga Portugal

La scurt timp după acest meci, antrenorul Costel Gâlcă a anunţat că nu se va mai baza pe serviciile francezului, din cauza problemelor de indisciplină. El nu a fost nici în cantonamentul echipei din Antalya.

Baroan a fost împrumutat de Rapid la AFS până la finalul sezonului, echipa din Portugalia având şi opţiune de cumpărare a atacantului care a marcat două goluri în tricoul Rapidului. Meciurile lui AFS pot fi urmărite LIVE în AntenaPLAY:

“Vă mulțumesc tuturor de la Rapid și vă urez mult succes în restul sezonului!”, a fost mesajul lui Baroan, potrivit celor de la Rapid.

