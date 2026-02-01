Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu "opțiunea de un transfer definitiv" - Antena Sport

Antoine Baroan pleacă de la Rapid sub formă de împrumut, iar echipa care îl va lua pe jucătorul de 25 de ani va avea și posibilitatea să îl cumpere definitiv.
Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, oficialul alb-vișiniilor. Echipa la care va ajunge Baroan este AVS SAD, cea care ocupă ultimul loc din Portugalia după 19 etape.
„Singurul jucător care mai pleacă, probabil Baroan. Luni, sper eu, să definitivăm transferul. (n.r. unde pleacă Baroan?) În străinătate pleacă. E un împrumut, cu opțiune. (n.r. la ce echipă va ajunge?) Nu aș vrea să anunț echipa, pentru că până la urmă e treaba lor. E în Europa destinația jucătorului, într-un campionat destul de puternic.
(n.r. ce sumă va încasa Rapid pentru transfer?) Avem o opțiune pentru suma cu care l-am cumpărat (n.r. 400.000 de euro). Este și opțiunea de un transfer definitiv. Este acum un împrumut cu opțiune și vedem la vară dacă sunt mulțumiți cei de la clubul unde ajunge”, a afirmat oficialul din Giulești, pentru Fanatik.ro.
Jurnaliştii de la Record scriu că echipa cu care a bătut palma este AVS SAD.
”AVS SAD a ajuns la un acord pentru a-l aduce pe Antoine Baroan sub formă de împrumut de la Rapid București până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare. Este o soluție găsită de conducerea clubului din Aves pentru a întări atacul, una dintre nevoile lotului, având în vedere că echipa se bazează în prezent doar pe Tomané și Nenê, iar eficiența celor doi nu este una bună”, scriu cei de la Record.
