Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu "opțiunea de un transfer definitiv" - Antena Sport

Antoine Baroan pleacă de la Rapid sub formă de împrumut, iar echipa care îl va lua pe jucătorul de 25 de ani va avea și posibilitatea să îl cumpere definitiv.

Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, oficialul alb-vișiniilor. Echipa la care va ajunge Baroan este AVS SAD, cea care ocupă ultimul loc din Portugalia după 19 etape.

„Singurul jucător care mai pleacă, probabil Baroan. Luni, sper eu, să definitivăm transferul. (n.r. unde pleacă Baroan?) În străinătate pleacă. E un împrumut, cu opțiune. (n.r. la ce echipă va ajunge?) Nu aș vrea să anunț echipa, pentru că până la urmă e treaba lor. E în Europa destinația jucătorului, într-un campionat destul de puternic.

(n.r. ce sumă va încasa Rapid pentru transfer?) Avem o opțiune pentru suma cu care l-am cumpărat (n.r. 400.000 de euro). Este și opțiunea de un transfer definitiv. Este acum un împrumut cu opțiune și vedem la vară dacă sunt mulțumiți cei de la clubul unde ajunge”, a afirmat oficialul din Giulești, pentru Fanatik.ro.

Jurnaliştii de la Record scriu că echipa cu care a bătut palma este AVS SAD.