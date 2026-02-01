Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu "opțiunea de un transfer definitiv" - Antena Sport

Home | Fotbal | Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu “opțiunea de un transfer definitiv”

Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu “opțiunea de un transfer definitiv”

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 13:39

Comentarii
Unde pleacă Antoine Baroan. Rapid îl dă împrumut cu opțiunea de un transfer definitiv

Antoine Baroan / SPORT PICTURES

Antoine Baroan pleacă de la Rapid sub formă de împrumut, iar echipa care îl va lua pe jucătorul de 25 de ani va avea și posibilitatea să îl cumpere definitiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunțul a fost făcut de Victor Angelescu, oficialul alb-vișiniilor. Echipa la care va ajunge Baroan este AVS SAD, cea care ocupă ultimul loc din Portugalia după 19 etape.

„Singurul jucător care mai pleacă, probabil Baroan. Luni, sper eu, să definitivăm transferul. (n.r. unde pleacă Baroan?) În străinătate pleacă. E un împrumut, cu opțiune. (n.r. la ce echipă va ajunge?) Nu aș vrea să anunț echipa, pentru că până la urmă e treaba lor. E în Europa destinația jucătorului, într-un campionat destul de puternic.

(n.r. ce sumă va încasa Rapid pentru transfer?) Avem o opțiune pentru suma cu care l-am cumpărat (n.r. 400.000 de euro). Este și opțiunea de un transfer definitiv. Este acum un împrumut cu opțiune și vedem la vară dacă sunt mulțumiți cei de la clubul unde ajunge”, a afirmat oficialul din Giulești, pentru Fanatik.ro.

Jurnaliştii de la Record scriu că echipa cu care a bătut palma este AVS SAD.

Reclamă
Reclamă

”AVS SAD a ajuns la un acord pentru a-l aduce pe Antoine Baroan sub formă de împrumut de la Rapid București până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare. Este o soluție găsită de conducerea clubului din Aves pentru a întări atacul, una dintre nevoile lotului, având în vedere că echipa se bazează în prezent doar pe Tomané și Nenê, iar eficiența celor doi nu este una bună”, scriu cei de la Record.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Observator
Cum poţi reduce factura la căldură cu până la 15% fără să faci frigul. Sfaturile experţilor
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
17:30
LIVE TEXTFarul – Universitatea Craiova 3-0. Oltenii, făcuți praf la Ovidiu. Maftei a marcat și el
17:28
Tottenham – Manchester City LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin este titular după un an în Premier League
17:26
Andrei Rațiu i-a provocat o criză de nervi lui Vinicius, în Real Madrid – Rayo 2-1. Nota primită de fundașul român
17:19
Șase milioane de euro pentru Umit Akdag! Ce club insistă pentru transferul acestuia
17:09
Real Madrid – Rayo Vallecano 2-1. Victorie dramatică pentru „los blancos”. Kylian Mbappe, erou pe ”Bernabeu”
16:51
Dănuț Lupu a exclus două echipe din lupta la titlu și a numit favorita: „Are un lot complet”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Plecare de la Manchester City 2 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 3 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 4 FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular! 5 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate