Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea - Antena Sport

Raheem Sterling este liber de contract după despărțirea de Chelsea, însă fotbalistul englez are toate șansele să își găsească echipă în timp record. Jucătorul care a mai evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Arsenal este pe lista unui club din Turcia.

Samsunspor a înaintat o ofertă pentru britanic, iar acesta urmează să ia o decizie în orele următoare, după ce se va consulta și cu agenții săi.

Raheem Sterling, în tratative avansate cu Samsunspor

Acum câteva zile, Chelsea a oficializat despărțirea de Raheem Sterling, care era cel mai bine plătit jucător din lotul londonezilor, cu aproape 350.000 de lire sterline pe săptămână.

Fotbalistul trecut pe la Liverpool, Manchester City și Arsenal este acum în căutarea unui nou angajament, iar potrivit jurnalistului turc Salim Manav, acesta a primit propunerea de a juca pentru Samsunspor.

Gruparea clasată pe locul 7 în campionatul Turciei a înaintat deja o ofertă pentru Stering, care urmează să ia o decizie, alături de agenții săi. Ar fi un alt nume uriaș din fotbal care ar ajunge în „Țara Semilunii”.