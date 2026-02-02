Raheem Sterling merge în Turcia! Destinație surprinzătoare pentru starul trecut pe la Liverpool, City și Chelsea - Antena Sport

Raheem Sterling este liber de contract după despărțirea de Chelsea, însă fotbalistul englez are toate șansele să își găsească echipă în timp record. Jucătorul care a mai evoluat pentru Liverpool, Manchester City și Arsenal este pe lista unui club din Turcia.
Samsunspor a înaintat o ofertă pentru britanic, iar acesta urmează să ia o decizie în orele următoare, după ce se va consulta și cu agenții săi.
Raheem Sterling, în tratative avansate cu Samsunspor
Acum câteva zile, Chelsea a oficializat despărțirea de Raheem Sterling, care era cel mai bine plătit jucător din lotul londonezilor, cu aproape 350.000 de lire sterline pe săptămână.
Fotbalistul trecut pe la Liverpool, Manchester City și Arsenal este acum în căutarea unui nou angajament, iar potrivit jurnalistului turc Salim Manav, acesta a primit propunerea de a juca pentru Samsunspor.
Gruparea clasată pe locul 7 în campionatul Turciei a înaintat deja o ofertă pentru Stering, care urmează să ia o decizie, alături de agenții săi. Ar fi un alt nume uriaș din fotbal care ar ajunge în „Țara Semilunii”.
- 5 milioane de euro este cota de piață a lui Raheem Sterling
ÖZEL | Samsunspor, Chelsea’dan ayrılan Raheem Sterling ile ilgileniyor.
• Samsunsporlu yetkililer, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle temas sağladı.@ajansspor #yüzdeyüz pic.twitter.com/v7384BnnpV
— Salim Manav (@Salimmanav) February 2, 2026
- Cupa Greciei se vede în AntenaPLAY. Panathinaikos – PAOK Salonic, semifinală de “foc” pentru Răzvan Lucescu
- Nebunia pregătită de turci! Lionel Messi, așteptat să semneze cu Galatasaray
- Nicolae Stanciu, prezentat oficial la noua echipă. Descriere spectaculoasă pentru căpitanul naţionalei: “Top”
- Valentin Mihăilă poate schimba echipa după doar șase luni! Fosta adversară a FCSB-ului a început negocierile
- Dennis Man nu a prins lotul pentru meciul PSV – Feyenoord. Ce se întâmplă cu fotbalistul român