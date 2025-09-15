Istvan Kovacs şi Marian Barbu, delegaţi în prima etapă de Champions League. Ce meciuri vor arbitra - Antena Sport

Închide meniul
Istvan Kovacs şi Marian Barbu, delegaţi în prima etapă de Champions League. Ce meciuri vor arbitra

15 septembrie 2025, 13:17

Marian Barbu şi Istvan Kovacs/ Profimedia

Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga şi Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental.

Arbitri asistenţi vor fi Mircea Mihail Grigoriu şi George Florin Neacşu, în timp de Sebastian Colţescu a fost desemnat al patrulea oficial.

Croatul Ivan Bebek va fi arbitru video, în timp ce Ovidiu Haţegan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Dacă Slavia a mai participat în faza principală a competiţiei, Bodo/Glimt va evolua în premieră.

În schimb, Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu şi altă debutantă, FC Pafos, care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19:45.

Arbitri asistenţi au fost delegaţi Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar al patrula oficial va fi fratele mai mic al lui Istvan Kovacs, Szabolcs Kovacs.

Arbitru video a fost desemnat Cătălin Popa, iar arbitru asistent video, Marcel Bîrsan.

