Istvan Kovacs şi Marian Barbu, delegaţi în prima etapă de Champions League. Ce meciuri vor arbitra - Antena Sport

Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga şi Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental.

Arbitri asistenţi vor fi Mircea Mihail Grigoriu şi George Florin Neacşu, în timp de Sebastian Colţescu a fost desemnat al patrulea oficial.

Istvan Kovacs şi Marian Barbu, delegaţi în prima etapă de Champions League

Croatul Ivan Bebek va fi arbitru video, în timp ce Ovidiu Haţegan a fost nominalizat ca arbitru asistent video.

Dacă Slavia a mai participat în faza principală a competiţiei, Bodo/Glimt va evolua în premieră.

În schimb, Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Olympiakos Pireu şi altă debutantă, FC Pafos, care se va disputa tot miercuri, pe Stadionul Georgios Karaiskakis din Pireu, de la ora 19:45.