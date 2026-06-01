Fiul lui Zinedine Zidane, inclus în lotul Algeriei pentru Cupa Mondială

Portarul Luca Zidane, care a suferit o fractură de maxilar la sfârşitul lunii aprilie, este totuşi inclus pe lista celor 27 de jucători reţinuţi duminică de selecţionerul Algeriei, Vladimir Petkovic, pentru Cupa Mondială din 2026, ce va avea loc în America de Nord, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prezenţa lui Zidane, în vârstă de 28 de ani, nu este încă 100% sigură, deoarece se află patru portari pe listă, pe care Petkovic va trebui în cele din urmă să o reducă la 26 de jucători.

Fiul lui Zinedine Zidane, în lotul Algeriei pentru Cupa Mondială

Fiul lui Zinedine Zidane, care a jucat la ultima Cupă a Africii pe Naţiuni din Maroc, după ce a optat pentru “vulpile deşertului”, a suferit o comoţie cerebrală şi o fractură de maxilar şi bărbie într-un meci al echipei sale de club, Granada (divizia a 2-a spaniolă), la sfârşitul lunii aprilie.

Deloc surprinzător, antrenorul bosniac i-a convocat şi pe fundaşul Ramy Bensebaini, mijlocaşii Nabil Bentaleb, Houssem Aouar şi pe atacanţii Amine Gouiri şi Riyad Mahrez. Fostă vedetă a lui Manchester City, Mahrez, în vârstă de 35 de ani, evoluează acum în Arabia Saudită.

Pe listă nu figurează în schimb Ilan Kebbal, deşi acesta a contribuit din plin la parcursul bun al lui Paris FC în Ligue 1. În Grupa J a Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), Algeria va întâlni Argentina, campioana en-titre, pe 17 iunie, apoi Iordania şi Austria (23 şi 28 iunie), notează agerpres.