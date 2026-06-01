Răsturnare de situaţie în cazul lui Siyabonga Ngezana: “Lucrurile nu au ieşit aşa cum mi-am dorit”

Siyabonga Ngezana a ratat convocarea la naţionala Africii de Sud pentru Cupa Mondială 2026, din cauza unei accidentări la menisc. Fundaşul de 28 de ani a refuzat să se opereze şi a sperat să se vindece, dar nu a mai prins lotul pentru turneul final.

Gigi Becali şi Mihai Stoica au vorbit de mai multe ori despre refuzul lui Ngezana de a se opera, dar nu au avut cum să îl oblige pe fundaş să aleagă intervenţia chirurgicală. În urmă cu câteva zile, fotbalistul de la FCSB vorbea cu presa din ţara natală despre faptul că accidentarea sa nu este gravă şi nu necesită operaţie.

Răsturnare de situaţie în cazul lui Siyabonga Ngezana

Acum, sud-africanul a postat un mesaj pe contul său de Instagram şi a anunţat că va ajunge în cele din urmă pe masa de operaţie, pentru a rezolva problema la menisc:

“Un motiv, un sezon, o binecuvântare şi o lecţie, dar niciodată o înfrângere… Sezonul 2025/26 s-a încheiat. A fost un sezon dificil, cu un pas înapoi. M-am luptat cu durerea la genunchi mai bine de şapte luni, evitând operaţia la menisc pentru a nu rata Cupa Mondială. Din nefericire, lucrurile nu au ieşit aşa cum mi-am dorit.

Acum e timpul să mă operez, să mă recuperez, să mă odihnesc şi să revin în luptă pentru a aduce înapoi ce ne aparţine (n.r. emoji cu un trofeu). Mulţumesc echipei pentru susţinere (n.r. FCSB) şi mult succes pentru Bafana Bafana la Cupa Mondială”, a fost mesajul postat de Siyabonga Ngezana, pe contul său de Instagram.