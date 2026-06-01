După Olaru, un alt jucător de la FCSB este dorit în străinătate: “Un nume atent urmărit”

FCSB a reuşit să-şi îndeplinească obiectivul, după victoria cu Dinamo, 2-1, iar formaţia roş-albastră urmează să joace în sezonul viitor în cupele europene. Gigi Becali a anunţat investiţii masive în întărirea lotului, dar şi plecări importante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre fotbaliştii care ar putea să schimbe echipa este Joyskim Dawa, cel care a revenit după o accidentare gravă şi a reuşit să-şi ajute colegii în finalul stagiunii.

Joyskim Dawa ar putea pleca de la FCSB

Fundaşul central din Camerun a atras atenţia turcilor de la Rizespor, care sunt gata să-l transfere pe jucătorul de la FCSB.

“Unul dintre cele mai recente zvonuri care leagă clubul Çaykur Rizespor de jucători din străinătate îl are în prim-plan pe Joyskim Dawa. Faptul că înțelegerea fundașului de la FCSB urmează să expire la sfârșitul sezonului următor l-a transformat într-un nume atent urmărit pe piața transferurilor.

Surse din presa de transferuri indică faptul că Rizespor este interesată de Dawa. Fundașul central camerunez s-ar afla pe lista echipei de la Marea Neagră datorită forței sale fizice, eficienței în duelurile aeriene și experienței sale în centrul apărării.