După Olaru, un alt jucător de la FCSB este dorit în străinătate: “Un nume atent urmărit”

FCSB a reuşit să-şi îndeplinească obiectivul, după victoria cu Dinamo, 2-1, iar formaţia roş-albastră urmează să joace în sezonul viitor în cupele europene. Gigi Becali a anunţat investiţii masive în întărirea lotului, dar şi plecări importante.
Unul dintre fotbaliştii care ar putea să schimbe echipa este Joyskim Dawa, cel care a revenit după o accidentare gravă şi a reuşit să-şi ajute colegii în finalul stagiunii.
Joyskim Dawa ar putea pleca de la FCSB
Fundaşul central din Camerun a atras atenţia turcilor de la Rizespor, care sunt gata să-l transfere pe jucătorul de la FCSB.
“Unul dintre cele mai recente zvonuri care leagă clubul Çaykur Rizespor de jucători din străinătate îl are în prim-plan pe Joyskim Dawa. Faptul că înțelegerea fundașului de la FCSB urmează să expire la sfârșitul sezonului următor l-a transformat într-un nume atent urmărit pe piața transferurilor.
Surse din presa de transferuri indică faptul că Rizespor este interesată de Dawa. Fundașul central camerunez s-ar afla pe lista echipei de la Marea Neagră datorită forței sale fizice, eficienței în duelurile aeriene și experienței sale în centrul apărării.
Prezența numelor lui Dawa în defensivă, Savanier la mijlocul terenului, Hein în poartă și Mebude pe aripă sugerează că clubul analizează atât profiluri de jucători experimentați, cât și jucători aflați în ascensiune. În prezent, cele mai recente și importante informații din culisele clubului sunt legate de cazul lui Joyskim Dawa”, au scris jurnaliştii din Turcia.
Gigi Becali a anunţat ce jucători pleacă de la FCSB
Gigi Becali a spus că mai mulţi jucători nu vor continua la gruparea bucureşteană, iar cel mai important nume este cel al lui Daniel Graovac.
”Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic, nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis.
Ce să fac, am dat mulți bani pe el (n.r. pe Dennis Politic). Îl mai încerc încă 6 luni. Așa se laudă el, că ‘Mă duc acum la FCSB și anul acesta vreau să fie anul meu, sparg, distrug’. Așa se laudă. Unii spuneau că de aceea nici nu vrea să joace, că se antrenează, că suferă. Poate iese ceva, dacă nu, ce să facem? Asta e”, a spus Gigi Becali.
