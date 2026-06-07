OFICIAL | De neoprit! Campioana transferurilor din Liga 1 a anunțat un nou jucător adus

Sezonul competițional din Liga 1 s-a încheiat recent, iar una dintre performerele ultimei stagiuni nu pierde timpul și a început perioada de mercato în forță, cu mai multe transferuri deja oficializate.

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Universitatea Cluj a avut un sezon foarte bun, terminând pe locul 2 în Liga 1, plus finala de Cupa a României, pierdută la loviturile de departajare cu Universitatea Craiova, iar acum ardelenii fac tot posibilul pentru ca în rezultatele să fie și mai bune în stagiunea următoare.

Pedro Pinho a semnat cu U Cluj

Fostul jucător de la FC Porto, lusitanul Pedro Pinho, mijlocaș defensiv de 26 de ani, a ajuns la un acord cu cei de la U Cluj și a fost prezentat oficial de formația din Liga 1.

“Clubul nostru a ajuns la un acord cu jucătorul portughez Pedro Pinho (26 de ani). Mijlocașul defensiv lusitan a petrecut o parte importantă din juniorat în curtea lui FC Porto și a evoluat ultima dată pentru GD Chaves în primele două ligi din Portugalia”, a fost anunțul grupării ardelene pe rețelele sociale.

Universitatea Cluj e de neoprit. A bifat deja 4 transferuri pentru noul sezon de Liga 1

Ardelenii impresionează în aceste momente prin agresivitatea pe care o au în piața transferurilor, asta după ce au bifat deja 4 noi transferuri pentru noul sezon. Primul fotbalist care a semnat cu U Cluj a fost cel al lui Florent Poulolo, fundaș central ce a fost la UTA Arad în ultimul an, după care a venit și semnătura lui Friday Adams, de la FC Botoșani.