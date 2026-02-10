OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF - Antena Sport

Ofri Arad, noul jucător de la FCSB, a fost trecut pe lista LPF şi poate evolua pentru campioana României în Liga 1. Israelianul a ajuns la FCSB pe 20 ianuarie, după ce a rămas liber de contract în urma despărţirii de Kairat Almaty, echipă cu care a evoluat în acest sezon în UEFA Champions League.
Chiar dacă este în România de trei săptămâni, Ofri Arad nu a putut fi folosit de FCSB nici în campionat, nici în Europa League, acolo unde nu se afla pe lista UEFA. Acum, el poate evolua în campionat.
Ofri Arad a fost trecut pe lista LPF de FCSB
În cursul zilei de marţi, 10 februarie, Ofri Arad a fost trecut pe lista LPF şi va avea drept de joc în etapa cu numărul 27 din Liga 1, când FCSB va juca pe terenul Universităţii Craiova.
Ajuns la FCSB, Ofri Arad vrea să aibă şansa de a reveni la echipa naţională a Israelului, acolo unde a evoluat în 10 meciuri până acum. El nu a mai fost convocat în ultimul an şi jumătate.
Rămâne de văzut când va debuta Ofri Arad la FCSB. În urmă cu aproximativ o săptămână, Elias Charalambous, antrenorul roş-albaştrilor, anunţa că israelianul mai are nevoie de timp pentru a fi 100% din punct de vedere fizic:
“În afara lui Chiricheș nu sunt probleme. Jucătorii sunt pregătiți. (n.r. despre Arad) Nu este gata 100%, cam în două săptămâni. Mai are ceva sesiuni suplimentare de antrenament. (n.r. despre Joao Paolo) Sper să fie cu noi mâine, dacă nu, la meciul următor”, a declarat Elias Charalambous, în urmă cu o săptămână.
Ofri Arad, cotat la suma de 1,2 milioane de euro, a evoluat timp de două sezoane la Kairat Almaty, alături de care a cucerit două titluri. Israelianul a fost crescut de Maccabi Haifa, formaţie alături de care a devenit campion de trei ori în prima ligă din Israel.
