OFICIAL | Oţelul şi-a găsit antrenor după plecarea lui Ovidiu Burcă! Laszlo Balint şi-a stabilit deja obiectivul: "Vom face totul pentru binele echipei" - Antena Sport

Laszlo Balint, în timpul unui meci / Profimedia Cei de la Oţelul s-au mişcat repede după ce s-au despărţit de Ovidiu Burcă. La doar câteva ore după oficializarea plecării acestuia l-au numit pe Laszlo Balint. Acesta o pregătise ultima oară pe Petrolul, în sezonul trecut. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Laszlo Balint are acelaşi obiectiv ca Ovidiu Burcă pe banca Oţelului. Trebuie să îi menţină pe moldoveni în Liga 1. Laszlo Balint i-a luat locul lui Ovidiu Burcă Rezultatele slabe ale celor de la Oţelul i-au convins pe şefi să ia o decizie radicală. „SC Oțelul Galați a ajuns la un acord cu tehnicianul György László Balint pentru a prelua frâiele echipei de seniori a clubului nostru. Noul antrenor al roș-alb-albaștrilor a ajuns la Galați și a condus deja prima ședință de pregătire din noua sa calitate. György László Balint, 45 de ani, are experiența antrenării și altor formații de Superliga, precum UTA Arad, CS Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, iar la Oțelul va sta cel puțin până la finalul stagiuni curente, existând posibilitatea prelungirii contractului cu cel puțin un sezon. Originar din Brașov, „Gyuszi" a fost jucător de prim eșalon la FC Brașov, CFR Cluj, UTA Arad, Unirea Urziceni, Gloria Bistrița, dar și la Diosgyori VTK, în Ungaria, iar ca antrenor a activat la Unirea Tărlungeni, Academica Clinceni, ASA Tg. Mureș, Csikszereda Miercurea Ciuc, Sportul Snagov și Metaloglobus București. În vara lui 2019, el a fost numit principal pe banca lui UTA Arad, club cu care, un an mai târziu, promova în Superliga. În sezonul 2022-2023 a ajuns la Universitatea Craiova, apoi a revenit la UTA. În primăvara anului trecut, noul antrenor al Oțelului era numit la cârma Petrolului Ploiești.

În zilele următoare, vom prezenta și staff-ul noului antrenor principal al roș-alb-albaștrilor.

Bine ai venit la Oțelul, „Gyuszi” Balint!”, a fost anunţul celor de la Oţelul.

Balint e convins că îi poate salva pe moldoveni de la retrogradare. „Sunt bucuros că am ajuns la o echipă atât de iubită cum este Oțelul Galați, o campioană a României, singura din regiunea Moldovei, și abia aștept să mă apuc de treabă. Nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să fim cu toții o echipă, atât noi, cei din vestiar, cât și suporterii pe care îi așteptăm în număr cât mai mare la stadion. Pentru a avea succes în obiectivul nostru, acela de a rămâne pe prima scenă, trebuie să fim foarte uniți în această perioadă. Oțelul are un lot valoros de jucători, are tot ce îi trebuie pentru a fi și anul următor în Superliga, așadar îi rog pe toți cei care iubesc culorile roș-alb-albastre să aibă răbdare și încredere. Vom face totul pentru binele echipei. Hai, Oțelul!”, a spus Balint, pentru site-ul oficial.

