OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România - Antena Sport

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

Bogdan Stănescu Publicat: 11 august 2025, 19:14

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

Dan Petrescu / Profimedia Images

Plecare de la CFR Cluj! Echipa din Gruia a anunţat oficial că un jucător din lotul lui Dan Petrescu va fi împrumutat la o echipă din România.

Moussa Samake (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, echipă din Liga a 2-a.

OFICIAL | Moussa Samake, împrumutat de CFR Cluj la Concordia Chiajna

Mult succes, Moussa Samake!

🤝🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon! ⚽

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Atacantul Moussa Samake a mai evoluat, de-a lungul carierei, la CSM Olimpia Satu Mare şi ACSM Reşiţa, formaţii din eşalonul secund al campionatului românesc.

În acest sezon, Moussa Samake a jucat în două meciuri pentru CFR Cluj, unul în preliminariile Europa League şi celălalt în campionat. Samake a prins 18 minute în turul CFR-ului cu Paks, încheiat cu scorul de 0-0. La retur, când CFR Cluj a câştigat cu 3-0, Samake a fost rezervă neutilizată. Samake a mai evoluat 46 de minute în meciul CFR Cluj – FC Argeş 0-2.

