OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România - Antena Sport

Plecare de la CFR Cluj! Echipa din Gruia a anunţat oficial că un jucător din lotul lui Dan Petrescu va fi împrumutat la o echipă din România.

Moussa Samake (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, echipă din Liga a 2-a.

OFICIAL | Moussa Samake, împrumutat de CFR Cluj la Concordia Chiajna

“Mult succes, Moussa Samake!

🤝🏻 Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon! ⚽

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă! 💪🏻”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.