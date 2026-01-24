"Vei înjura FCSB?" Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid - Antena Sport

Olimpiu Moruţan a susţinut prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului. Fostul jucător de la FCSB s-a despărţit de Aris Salonic şi a semnat un contract valabil cu formaţia din Giuleşti până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.
Moruţan revine astfel în fotbalul românesc, după ce a mai evoluat în trecut la U Cluj, FC Botoşani şi FCSB. Plecat din 2021 din România, atunci când a fost transferat de Galatasaray în schimbul a 4,1 milioane de euro, Moruţan a mai evoluat la Pisa, Ankaragucu şi Aris Salonic.
Olimpiu Moruţan, categoric la prima conferinţă de presă la Rapid: “Nu o să înjur FCSB”
După venirea la Rapid, Olimpiu Moruţan a vorbit şi despre un moment care se poate dovedi a fi complicat. Fostul jucător al FCSB-ului a anunţat încă de la prima sa conferinţă de presă din Giuleşti că nu îşi va înjura fosta echipă, chiar dacă fanii Rapidului îi vor cere acest lucru:
“Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat la Rapid.
Moruţan a fost primit foarte bine de la cei de la Rapid. Şi antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a fost entuziasmat să îl vadă, în sfârşit, la Rapid pe Moruţan. Gâlcă cerea anterior transferuri.
Rapid ţinteşte titlul în acest sezon. După 22 de etape disputate, giuleştenii sunt pe locul 3 momentan, cu 42 de puncte. Rapid e la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în urma Craiovei, care e acum pe 2.
Rapid are însă un meci mai puţin disputat faţă de Dinamo. Giuleştenii vor juca luni, de la ora 20:00, în deplasare, cu UTA. Meciul ar putea reprezenta debutul oficial al lui Moruţan la Rapid.
- 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Olimpiu Moruţan, potrivit transfermakrt.com
