"Vei înjura FCSB?" Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid - Antena Sport

Olimpiu Moruţan a susţinut prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului. Fostul jucător de la FCSB s-a despărţit de Aris Salonic şi a semnat un contract valabil cu formaţia din Giuleşti până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Moruţan revine astfel în fotbalul românesc, după ce a mai evoluat în trecut la U Cluj, FC Botoşani şi FCSB. Plecat din 2021 din România, atunci când a fost transferat de Galatasaray în schimbul a 4,1 milioane de euro, Moruţan a mai evoluat la Pisa, Ankaragucu şi Aris Salonic.

Olimpiu Moruţan, categoric la prima conferinţă de presă la Rapid: “Nu o să înjur FCSB”

După venirea la Rapid, Olimpiu Moruţan a vorbit şi despre un moment care se poate dovedi a fi complicat. Fostul jucător al FCSB-ului a anunţat încă de la prima sa conferinţă de presă din Giuleşti că nu îşi va înjura fosta echipă, chiar dacă fanii Rapidului îi vor cere acest lucru:

“Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat la Rapid.

Moruţan a fost primit foarte bine de la cei de la Rapid. Şi antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a fost entuziasmat să îl vadă, în sfârşit, la Rapid pe Moruţan. Gâlcă cerea anterior transferuri.