"Vei înjura FCSB?" Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid - Antena Sport

“Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid

Alex Masgras Publicat: 24 ianuarie 2026, 16:27

Olimpiu Moruţan, la finalul primei conferinţe de presă de la Rapid / Antena Sport

Olimpiu Moruţan a susţinut prima conferinţă de presă din postura de jucător al Rapidului. Fostul jucător de la FCSB s-a despărţit de Aris Salonic şi a semnat un contract valabil cu formaţia din Giuleşti până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.

Moruţan revine astfel în fotbalul românesc, după ce a mai evoluat în trecut la U Cluj, FC Botoşani şi FCSB. Plecat din 2021 din România, atunci când a fost transferat de Galatasaray în schimbul a 4,1 milioane de euro, Moruţan a mai evoluat la Pisa, Ankaragucu şi Aris Salonic.

Olimpiu Moruţan, categoric la prima conferinţă de presă la Rapid: “Nu o să înjur FCSB”

După venirea la Rapid, Olimpiu Moruţan a vorbit şi despre un moment care se poate dovedi a fi complicat. Fostul jucător al FCSB-ului a anunţat încă de la prima sa conferinţă de presă din Giuleşti că nu îşi va înjura fosta echipă, chiar dacă fanii Rapidului îi vor cere acest lucru:

“Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat la Rapid.

Moruţan a fost primit foarte bine de la cei de la Rapid. Şi antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a fost entuziasmat să îl vadă, în sfârşit, la Rapid pe Moruţan. Gâlcă cerea anterior transferuri.

Rapid ţinteşte titlul în acest sezon. După 22 de etape disputate, giuleştenii sunt pe locul 3 momentan, cu 42 de puncte. Rapid e la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în urma Craiovei, care e acum pe 2.

Rapid are însă un meci mai puţin disputat faţă de Dinamo. Giuleştenii vor juca luni, de la ora 20:00, în deplasare, cu UTA. Meciul ar putea reprezenta debutul oficial al lui Moruţan la Rapid.

  • 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Olimpiu Moruţan, potrivit transfermakrt.com
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
