Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia - Antena Sport

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid şi a fost prezentat ieri de giuleşteni ca noul jucător al echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a publicat acum, pe reţelele sociale, un clip în care apar imagini de la întâlnirea lui Moruţan cu patronul Dan Şucu (62 de ani) şi cu noii săi colegi din Giuleşti.

Imagini cu primele ore ale lui Olimpiu Moruţan la Rapid

Moruţan a fost primit foarte bine de la cei de la Rapid. Şi antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a fost entuziasmat să îl vadă, în sfârşit, la Rapid pe Moruţan. Gâlcă cerea anterior transferuri.

După aducerea lui Moruţan, Rapid urmează să mai prezinte un jucător, ultimul transfer din această iarnă.

Este vorba despre atacantul brazilian Talisson. Acesta este polivalent, putând evolua atât ca vârf de atac, cât şi ca extremă stânga sau dreapta.