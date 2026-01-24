Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia - Antena Sport

Închide meniul
Ce dialog a purtat Olimpiu Moruţan cu Dan Şucu şi cu noii săi colegi de la Rapid, la prima întâlnire cu aceştia

Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 13:40

Olimpiu Moruţan şi Dan Şucu / captura video Rapid TV

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a semnat contractul cu Rapid şi a fost prezentat ieri de giuleşteni ca noul jucător al echipei.

Rapid a publicat acum, pe reţelele sociale, un clip în care apar imagini de la întâlnirea lui Moruţan cu patronul Dan Şucu (62 de ani) şi cu noii săi colegi din Giuleşti.

Imagini cu primele ore ale lui Olimpiu Moruţan la Rapid

Moruţan a fost primit foarte bine de la cei de la Rapid. Şi antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) a fost entuziasmat să îl vadă, în sfârşit, la Rapid pe Moruţan. Gâlcă cerea anterior transferuri.

După aducerea lui Moruţan, Rapid urmează să mai prezinte un jucător, ultimul transfer din această iarnă.

Este vorba despre atacantul brazilian Talisson. Acesta este polivalent, putând evolua atât ca vârf de atac, cât şi ca extremă stânga sau dreapta.

Rapid ţinteşte titlul în acest sezon. După 22 de etape disputate, giuleştenii sunt pe locul 3 momentan, cu 42 de puncte. Rapid e la 2 puncte în spatele liderului Dinamo şi la un punct în urma Craiovei, care e acum pe 2. Rapid are însă un meci mai puţin disputat faţă de Dinamo. Giuleştenii vor juca luni, de la ora 20:00, în deplasare, cu UTA. Meciul ar putea reprezenta debutul oficial al lui Moruţan la Rapid.

1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
