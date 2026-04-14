Olimpiu Moruțan “nu poate să fugă”, iar Daniel Paraschiv “nu se întâlneşte cu mingea”. Critici dure după remiza cu Argeș

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 9:12

Olimpiu Moruţan, în timpul unui meci al Rapidului / Sport Pictures

Rapid continuă să dezamăgească pe teren propriu, după remiza albă cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa a 4-a din play-off. Evoluția giuleștenilor a stârnit reacții dure, iar noile achiziții din această iarnă au intrat direct în vizorul criticilor.

Printre cei mai vocali s-a numărat fostul internațional Basarab Panduru, care nu i-a menajat deloc pe Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv, doi jucători de la care suporterii și conducerea aveau așteptări ridicate.

Titular în partida din Giulești, Moruțan a fost schimbat în minutul 60, după o prestație ștearsă. Panduru a remarcat în mod special lipsa de viteză și implicare a mijlocașului ofensiv. „Mă uit la Moruțan, nu poate să fugă. De exemplu, dacă dai o pasă în faţă şi eşti la 60 de metri, trebuie să bagi un sprint să ajungi în faţă, dar el nu poate. Poate are nevoie de mai mult timp să-şi revină, poate piciorul ăla”, a declarat Panduru la Prima Sport.

Nici atacantul Daniel Paraschiv nu a scăpat de observațiile tăioase ale fostului jucător. Deși a evoluat pe toată durata partidei, acesta nu a reușit să își pună amprenta asupra jocului ofensiv al Rapidului. „Despre Paraschiv ai crezut că la noi în campionat a făcut ceva. Ei au crezut că un jucător ca el, în momentul în care se întoarce cu mai multă experienţă, te ajută, dar nu te ajută. Acum te ajută să fugi, în fotbalul modern. Pare că nu se întâlneşte cu mingea”, a completat Panduru.

 

