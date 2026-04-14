Basarab Panduru, uluit de scorul din meciul Universitatea Cluj – Universitatea Craiova: “Mă surprinde”

Radu Constantin Publicat: 14 aprilie 2026, 8:26

Basarab Panduru / Captură Orange Sport

Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.

Basarab Panduru a analizat partida și a rămas surprins de rezultat.

“Scorul mă surprinde. Te gândeai la început că se ajunge la rezultatul ăsta? După ce s-a jucat e corect. E 1-0 în 11 contra 11, după care Etim nu ştiu ce face, dar intrarea aia trebuie pedepsită.

În minutul 45 se face 2-0 prin Lukic, după care te întrebi ce face Coelho. Zici că nu schimbă după roşu, în minutul 20, când mă gândeam că scoate un fundaş central, dar nu face schimbare nici la pauză. I-au surprins pe cei de la Craiova prin faptul că la Mora, cel mai periculos, s-au apărat cu El Sawy. Mora nu trece de El Sawy, dar El Sawy trece de el la gol”, a declarat Panduru.

Basarab Panduru l-a lăudat și pe Cristiano Bergodi, care a luat echipa de pe locul zece, iar acum are prima șansă la câștigarea campionatului.

“Echipa care a jucat şi a făcut ce a vrut a fost U Cluj. E de neimaginat, nu-ţi poţi da seama ce a putut echipa asta care s-a transformat în una care bate meci de meci pe toată lumea. E ceva incredibil ce se întâmplă.

(n.r. – Bergodi are 17 victorii în 21 de etape) E o echipă stabilă, cu banii la zi. Ai luat-o de pe 10, dar nu avea probleme, că alea de pe lângă tine aveau probleme. U Cluj e ceva incredibil, nu poţi zice ce s-a întâmplat să ajungi în situaţia asta”, a declarat fostul jucător la Prima Sport.

Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşeExplozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă totul. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă totul. Exclusiv
8:08

Jucătorul remarcat de Ilie Dumitrescu după ce “U” Cluj a zdrobit-o pe Universitatea Craiova: “Extraordinar”
0:05

Alex Chipciu rămâne cu picioarele pe pământ şi îşi avertizează colegii, după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0: “Nu e relevant”
0:05

Cristiano Bergodi nu se gândeşte încă la titlu: “Stăm cu picioarele pe pământ, nu trebuie să visăm”
23:52 13 apr.

Filipe Coelho, despre scorul şoc cu Universitatea Cluj: “Rezultatul este responsabilitatea mea!”
23:45 13 apr.

VIDEOAl Hilal – Al Sadd 3-4 (d.l.d.d). Karim Benzema, out din Liga Campionilor Asiei, după ce a ratat o lovitură de departajare
23:44 13 apr.

Anunţ categoric al lui Jovo Lukic după victoria cu Universitatea Craiova: “Mă gândesc la titlu”
Vezi toate știrile
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 4 Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav” 5 VideoAșa penalty nu ai mai văzut vreodată în fotbal. Cum a putut să înscrie un jucător cu fața, fără să vrea 6 Oficial. Real Madrid i-a plătit clauza. Puștiul teribil adus de galactici
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu