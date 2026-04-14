Basarab Panduru, uluit de scorul din meciul Universitatea Cluj – Universitatea Craiova: “Mă surprinde”

Universitatea Cluj a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 4-0, de Universitatea Craiova, care a jucat în zece timp de 70 de minute, în ultimul meci al etapei a patra din play-off-ul Ligii 1. Echipa lui Bergodi s-a distanţat la trei puncte în clasament.
Basarab Panduru a analizat partida și a rămas surprins de rezultat.
“Scorul mă surprinde. Te gândeai la început că se ajunge la rezultatul ăsta? După ce s-a jucat e corect. E 1-0 în 11 contra 11, după care Etim nu ştiu ce face, dar intrarea aia trebuie pedepsită.
În minutul 45 se face 2-0 prin Lukic, după care te întrebi ce face Coelho. Zici că nu schimbă după roşu, în minutul 20, când mă gândeam că scoate un fundaş central, dar nu face schimbare nici la pauză. I-au surprins pe cei de la Craiova prin faptul că la Mora, cel mai periculos, s-au apărat cu El Sawy. Mora nu trece de El Sawy, dar El Sawy trece de el la gol”, a declarat Panduru.
Basarab Panduru l-a lăudat și pe Cristiano Bergodi, care a luat echipa de pe locul zece, iar acum are prima șansă la câștigarea campionatului.
“Echipa care a jucat şi a făcut ce a vrut a fost U Cluj. E de neimaginat, nu-ţi poţi da seama ce a putut echipa asta care s-a transformat în una care bate meci de meci pe toată lumea. E ceva incredibil ce se întâmplă.
(n.r. – Bergodi are 17 victorii în 21 de etape) E o echipă stabilă, cu banii la zi. Ai luat-o de pe 10, dar nu avea probleme, că alea de pe lângă tine aveau probleme. U Cluj e ceva incredibil, nu poţi zice ce s-a întâmplat să ajungi în situaţia asta”, a declarat fostul jucător la Prima Sport.
