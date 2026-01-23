Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii

Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii

Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 19:29

Comentarii
Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii

Olimpiu Moruţan e noul jucător al Rapidului! / Facebook Rapid

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului. Alb-vişiniii au anunţat pe reţelele sociale că Moruţan a semnat contractul cu formaţia din Giuleşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

El a dat şi o primă declaraţie ca noul jucător al Rapidului. În trecut Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali l-a vândut pentru 4.1 milioane de euro la Galatasaray.

OFICIAL | Olimpiu Moruţan, noul jucător al Rapidului!

“Olimpiu Moruțan este Rapidist! 🇱🇻

Rapid și mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pentru un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

🎙„Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să îmbrac tricoul Rapidului. Știu ce înseamnă acest club și suporterii lui. Sunt nerăbdător să joc în Giulești și să dau totul pentru echipă. Sper să avem un sezon de poveste împreună!”, a spus Olimpiu Moruțan după semnarea contractului.

Reclamă
Reclamă

Bun venit în Giulești și mult succes în tricoul vișiniu! 🙌”, a transmis Rapid, pe Facebook.

După ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefonDupă ce l-a ucis şi l-a îngropat pe Mario, a doua zi criminalul de 13 ani i-a trimis un mesaj pe telefon
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Observator
Produsele care dispar cel mai repede din supermarketuri. Au reduceri şi de 90%
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid! Ce a declarat internaționalul român. Update exclusiv
21:32
Ce onoare! Cristi Chivu va avea un rol impresionant la Jocurile Olimpice de Iarnă
21:28
“Suntem interesaţi” Echipa din Liga 1 care vrea să îl transfere pe Denis Alibec!
21:10
Inter – Pisa LIVE SCORE (21:45). Cristi Chivu deschide etapa 22 din Serie A. Echipele de start
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Naţionala de polo s-a calificat la Mondial
21:05
VideoJurnal Antena Sport | Screciu visează să ia cupa şi campionatul cu Craiova! Vrea şi naţionala la Mondial
21:04
LIVE TEXTHermannstadt – Dinamo 0-0. „Câinii” forțează deschiderea scorului
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Atacantul de 40 de milioane de euro merge în Ligue 1 3 “N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!”. Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 4 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 5 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 6 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia