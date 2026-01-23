Olimpiu Moruţan, prezentat oficial la Rapid! Prima declaraţie a jucătorului după ce a semnat cu giuleştenii - Antena Sport

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost prezentat oficial ca noul jucător al Rapidului. Alb-vişiniii au anunţat pe reţelele sociale că Moruţan a semnat contractul cu formaţia din Giuleşti.

El a dat şi o primă declaraţie ca noul jucător al Rapidului. În trecut Olimpiu Moruţan a evoluat pentru FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali l-a vândut pentru 4.1 milioane de euro la Galatasaray.

OFICIAL | Olimpiu Moruţan, noul jucător al Rapidului!

“Olimpiu Moruțan este Rapidist! 🇱🇻

Rapid și mijlocașul ofensiv în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord pentru semnarea unui contract valabil pentru un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

🎙„Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să îmbrac tricoul Rapidului. Știu ce înseamnă acest club și suporterii lui. Sunt nerăbdător să joc în Giulești și să dau totul pentru echipă. Sper să avem un sezon de poveste împreună!”, a spus Olimpiu Moruțan după semnarea contractului.