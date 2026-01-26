Oțelul Galați - Csikszereda 3-0. Gruparea lui Laszlo Balint se ține tare în lupta la play-off - Antena Sport

Oțelul Galați a făcut spectacol pe teren propriu, în penultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1. Formația antrenată de Laszlo Balint s-a impus categoric în duelul cu Csikszereda, scor 3-0.
Gazdele au rezolvat partida încă din prima repriză, când a punctat de două ori până în minutul 9. Eduard Pap a gafat incredibil, în timp ce Pedro Nuno a marcat un eurogol.
Oțelul Galați „încinge” lupta la play-off
Oțelul Galați nu se lasă mai prejos, după ce restul adversarelor la play-off au înregistrat rezultate bune în această etapă. Gruparea pregătită de Laszlo Balint a făcut spectacol cu Csikszereda, care a încasat nu mai puțin de trei goluri.
Scorul a fost deschis în minutul 5, după ce Patrick a profitat de o mare eroare a portarului advers. Câteva minute mai târziu, avantajul gazdelor a fost dublat de Pedro Nuno, care l-a executat pe Pap cu un șut senzațional de la 25 de metri.
Rezultatul final a fost stabilit din lovitură de la 11 metri, dar gălățenii au avut mari emoții. După ce Pedro Nuno a dus scorul la 3-0, nocturna a picat la Galați și problema nu a putut fi remediată imediat.
Jucătorii celor două echipe au fost trimiși la vestiare, dar în cele din urmă partida s-a reluat, după ce eroarea tehnică a fost rezolvată. Nu au mai existat evenimente importante până la final.
