Spectacol în prima repriză la Oțelul - Csikszereda! Gafă de Liga 3 și gol de Champions League - Antena Sport

Oțelul Galați – Csikszereda este penultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1, iar formația antrenată de Laszlo Balint vrea să revină pe loc de play-off, cel puțin până la partida dintre UTA și Rapid București.
Prima repriză a disputei dintre cele două echipe a fost una spectaculoasă, gălățenii reușind să marcheze de două ori. Una dintre cele două reușite a fost o adevărată bijuterie.
Eduard Pap, gafă de amatori în Oțelul – Csikszereda
Oțelul Galați visează în continuare la o prezență istorică în Liga 1, gruparea antrenată de Laszlo Balint având un start lansat de meci contra celor de la Csikszereda.
Gazdele au deschis scorul după doar cinci minute prin Patrick, care a beneficiat de o gafă uluitoare a portarului Eduard Pap. Patru minute mai târziu, Oțelul a înscris iarăși.
Nuno Pedro a expediat un „trasor” de la aproximativ 25 de metri, care s-a dus direct la vinclu. Reacția antrenorului său Laszlo Balint a fost una antologică.
Vezi AICI cele două goluri marcate de Oțelul
- Mihai Stoica i-a dat replica lui Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: „Asta nu mai e treaba mea”
- Oțelul Galați – Csikszereda 3-0. Gruparea lui Laszlo Balint se ține tare în lupta la play-off
- Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda
- CFR Cluj a oficializat transferul, după victoria fabuloasă cu FCSB. Cine este jucătorul revenit în Gruia
- UTA – Rapid LIVE TEXT (20:00). Giuleștenii pot urca pe locul 2. Echipele de start. Moruțan este pe bancă