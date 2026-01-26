Spectacol în prima repriză la Oțelul - Csikszereda! Gafă de Liga 3 și gol de Champions League - Antena Sport

Închide meniul
Spectacol în prima repriză la Oțelul – Csikszereda! Gafă de Liga 3 și gol de Champions League

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 17:47

Laszlo Balint / Captură Prima Sport

Oțelul Galați – Csikszereda este penultimul meci al etapei cu numărul 23 din Liga 1, iar formația antrenată de Laszlo Balint vrea să revină pe loc de play-off, cel puțin până la partida dintre UTA și Rapid București.

Prima repriză a disputei dintre cele două echipe a fost una spectaculoasă, gălățenii reușind să marcheze de două ori. Una dintre cele două reușite a fost o adevărată bijuterie.

Eduard Pap, gafă de amatori în Oțelul – Csikszereda

Oțelul Galați visează în continuare la o prezență istorică în Liga 1, gruparea antrenată de Laszlo Balint având un start lansat de meci contra celor de la Csikszereda.

Gazdele au deschis scorul după doar cinci minute prin Patrick, care a beneficiat de o gafă uluitoare a portarului Eduard Pap. Patru minute mai târziu, Oțelul a înscris iarăși.

Nuno Pedro a expediat un „trasor” de la aproximativ 25 de metri, care s-a dus direct la vinclu. Reacția antrenorului său Laszlo Balint a fost una antologică.

Vezi AICI cele două goluri marcate de Oțelul

