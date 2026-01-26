Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda - Antena Sport

Închide meniul
Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda

Fotbal | Liga 1 | Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda
UPDATE

Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda

Alex Masgras Publicat: 26 ianuarie 2026, 19:08

Moment incredibil la Galaţi! Nocturna s-a stins la 3-0 pentru Oţelul în meciul cu Csikszereda

Nocturna a căzut la meciul Oţelul Galaţi - Csikszereda / Captură Digi Sport

Finalul meciului dintre Oţelul Galaţi şi Csikszereda le dă emoţii uriaşe gălăţenilor. În minutul 82, la scorul de 3-0 pentru echipa lui Laszlo Balint, nocturna arenei din Galaţi a picat.

După câteva minute de beznă totală, nocturna a început să funcţioneze din nou, dar la capacitate redusă. Chiar şi în aceste condiţii, meciul nu putea continua.

Nocturna a picat la 3-0 pentru Oţelul! Gălăţenii tremură în privinţa luptei pentru play-off

Update 19:07: După mai bine de 20 de minute, partida de la Galaţi s-a reluat din minutul 82. În cazul în care nocturna va pica iar, atunci Csikszereda va câştiga meciul cu 3-0 la masa verde.

Ştire iniţială

Potrivit regulamentului, cei de la Oţelul Galaţi au la dispoziţie o oră să repornească nocturna şi să funcţioneze la capacitate normală, pentru a putea termina meciul. În caz contrar, gălăţenii vor pierde meciul la masa verde.

Acest scenariu de coşmar poate avea implicaţii uriaşe în lupta pentru play-off-ul Ligii 1. La scorul de 3-0, echipa lui Laszlo Balint ar ajunge la 36 de puncte, la egalitate cu U Cluj, echipa de pe locul 6. În cazul în care Oţelul va pierde la masa verde, atunci va rămâne pe locul 8, cu 33 de puncte.

