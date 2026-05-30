“Gigi a câștigat iar din sufragerie”. Marius Șumudică a distrus-o pe Dinamo după ce a pierdut barajul cu FCSB

Marius Șumudică a avut un discurs extrem de dur la adresa prestației lui Dinamo din barajul de Conference League pierdut contra rivalei FCSB. Fostul antrenor de la Rapid a enumerat mai mulți jucători din tabăra lui Zeljko Kopic care din punctul său de vedere, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.

Marius Șumudică a “mitraliat” jucătorii lui Dinamo după eșecul cu FCSB

În dimineața de după meci, Șumudică a vorbit în cadrul unei emisiuni despre baraj și nu a ezitat să critice dur jocul lui Dinamo. Cîrjan, Stoinov, Opruț, Gnahore și Mărginean s-au numărat printre cei luați în colimator de “Șumi”.

În plus, Șumudică a spus că din punctul său de vedere, participarea lui Dinamo în play-off nu mai are nicio relevanță ținând cont că a pierdut șansa de a juca în Conference League.

“FCSB a fost în vacanță câteva luni. A jucat în play-out. S-a distrat. A câștigat ambele meciuri din baraj în prelungiri. E un semnal de alarmă pentru Dinamo. S-au chinuit să joace în play-off și i-a bătut locul 8. Au venit, au dat și au plecat.