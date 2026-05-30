“Gigi a câștigat iar din sufragerie”. Marius Șumudică a distrus-o pe Dinamo după ce a pierdut barajul cu FCSB

Marius Șumudică a avut un discurs extrem de dur la adresa prestației lui Dinamo din barajul de Conference League pierdut contra rivalei FCSB. Fostul antrenor de la Rapid a enumerat mai mulți jucători din tabăra lui Zeljko Kopic care din punctul său de vedere, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.
FCSB și-a salvat sezonul slab și s-a calificat în preliminariile Conference League, după ce a învins-o pe marea rivală, Dinamo, într-un baraj disputat pe Arcul de Triumf. După 120 de minute, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind marcat de Ofri Arad, fotbalistul venit în această iarnă de la Kairat Almaty.
Marius Șumudică a “mitraliat” jucătorii lui Dinamo după eșecul cu FCSB
În dimineața de după meci, Șumudică a vorbit în cadrul unei emisiuni despre baraj și nu a ezitat să critice dur jocul lui Dinamo. Cîrjan, Stoinov, Opruț, Gnahore și Mărginean s-au numărat printre cei luați în colimator de “Șumi”.
În plus, Șumudică a spus că din punctul său de vedere, participarea lui Dinamo în play-off nu mai are nicio relevanță ținând cont că a pierdut șansa de a juca în Conference League.
“FCSB a fost în vacanță câteva luni. A jucat în play-out. S-a distrat. A câștigat ambele meciuri din baraj în prelungiri. E un semnal de alarmă pentru Dinamo. S-au chinuit să joace în play-off și i-a bătut locul 8. Au venit, au dat și au plecat.
Eu nu am văzut în viața mea o echipă atât de ștearsă cum a fost Dinamo ieri. Fără pic de agresivitate, fără tonus. Nu am văzut dorință. Mă uitam la Cîrjan. Cu capul jos. Era supărat din primul minut. E căpitan de echipă.
Mă uitam la Stoinov. Foarte lent. Greșeli impardonabile. Gigi a câştigat iar din sufragerie. Opruț marca și centra. Câte centrări a trimis Opruț ieri cu FCSB? Nu au jucat benzile. Nu au urcat.
Linia de mijloc de la Dinamo, total depășită. Armstrong e scoțian. E în gena lui să fie agresiv. În rest? Să mă ierte Dumnezeu. Zero agresivitate. FCSB are și bancă. Nu se poate face comparație. Tot respectul pentru Kopic, dar, din păcate, Dinamo bate pasul pe loc. Sunt salarii de zeci de mii de euro. Nu poți să ratezi așa într-o finală.
Ce a făcut Dinamo? Pentru mine, play-off-ul ăsta nu mai înseamnă nimic. Vine o echipă din play-out și te bate. Gnahoré nu a dat o pasă mai lungă de doi metri. Zici că juca în curtea școlii. El și Mărginean. Doar pase de doi metri“, a declarat Marius Șumudică pentru fanatik.ro.
FCSB va fi cap de serie în toate tururile preliminare, dar și în play-off-ul pentru calificarea în grupa de Conference League, astfel că va avea parte de adversari în mare parte accesibili. Roș-albaștrii își încep parcursul cu turul 2 preliminar, care va avea loc pe 23 iulie și 30 iulie. Adversara din această fază a competiţiei o va afla pe 17 iunie, atunci când va avea loc tragerea la sorţi.
