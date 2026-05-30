Mihai Stoica, la un pas să plece de la FCSB: “Nu mai rezistam psihic! Mă simţeam rău”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a dezvăluit cum a trăit barajul pentru preliminariile Conference League. Echipa antrenată de Marius Baciu a câştigat cu 2-1, după 120 de minute de joc pe Arcul de Triumf.
Tensiunea dinaintea partidei, dar şi de pe durata meciului, a fost una uriaşă pentru cei implicaţi, iar Mihai Stoica s-a gândit chiar să se retragă din fotbal. Oficialul roş-albaştrilor a dezvăluit că s-a simţit rău în timpul partidei din cauza partidei şi că, la un moment dat, nu mai putea să se uite la meci.
Mihai Stoica se gândea la retragere, în timpul meciului Dinamo – FCSB: “Nu mai puteam”
Din fericire pentru acesta, Ofri Arad a reuşit să înscrie golul care o trimite pe FCSB în preliminariile Conference League, lucru care l-a ajutat pe Mihai Stoica să treacă peste acea stare de tensiune şi să se gândească acum la ce urmează:
“Eu, înainte de meci, am avut o discuție cu apropiații. Am spus că trăiesc un sentiment foarte ciudat. Cred că este ultimul meu meci la FCSB. Am zis că nu cred că pot să mai duc. În timpul meciului, la 1-0, am spus că este gata. Nu mai puteam. Așteptam un semn divin. Mă simțeam rău. Am hotărât atunci că era ultimul meu meci.
Nu mai puteam. Voiam să mă retrag din fotbal. Nu mai rezistam psihic să mă uit la meci. Nu îmi permit să îmi stric sănătatea. Familia depinde de mine. Simțeam că tensiunea este mult prea mare. Am mai pățit asta acum 20 de ani, la meciul cu Rapid. Nu mai puteam.
A venit semnul. Ofri nu doar că a intrat și a jucat, dar a făcut-o excepțional. Asta trece la categoria minuni. Am vorbit după aceea cu Gigi. Nu era problema că m-am săturat sau că nu-mi mai convine ceva, dar nu mai puteam. Nu vreau să ajung la ospiciu. Nu am stat o secundă în spital, dar nu mai puteam de tensiune. Acum pot. Acum sunt fresh și nu am nicio problemă”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
