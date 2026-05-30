Eroii Campionatului Mondial | Mario Kempes: omul care a bucurat Argentina înainte de Maradona și Messi

Kempes, cu și fără mustață

Argentina venea la Cupa Mondială din 1978 într-un context politic extrem de tensionat, țara fiind marcată de o lovitură de stat cu doi ani înainte. În prima fază a grupelor, “pumele” lui Menotti au adunat două victorii și un eșec: 2-1 cu Ungaria, 2-1 contra Franței și 0-1 cu Italia.

Kempes nu reușise încă să marcheze vreun gol și încerca să găsească soluția la problemă. Înainte de Mondial, Kempes își lăsase să crească barba și mustața, iar din superstiție, după al doilea meci din prima fază a grupelor, și-a dat jos barba, crezând că acolo e problema.

După eșecul cu Italia, Kempes s-a dus la Luis Menotti, care a venit cu o propunere inedită: “Auzi, de ce nu îți dai jos și mustața ca să vedem dacă se schimbă norocul?“. Culmea, inițiativa selecționerului Argentinei a dat roade, pentru că după primele trei partide de la World Cup, “Matadorul” a început să își intre în ritm.

👨🏻​ Mario Kempes with moustache:

3 games / 0 goals

💈 Kempes without moustache:

4 games / 6 goals!

Did a shave win Argentina the 1978 #FIFAWorldCup? 😅​🇦🇷

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 8, 2022

Primul meci din faza a doua a grupelor: Argentina – Polonia 2-0, ambele goluri marcate de Kempes. În al doilea meci, “pumele” au remizat cu marea rivală, Brazilia, astfel că “biletul” pentru ultimul act avea să se dea după ultima etapă.

Contrar modului în care meciurile din ultima etapă se desfășoară acum, atunci Brazilia, contracandidata Argentinei pentru locul 1 din grupă, a jucat mai devreme. “Selecao” s-a impus cu 3-1, iar echipa lui Menotti știa că trebuie să învingă Peru la o diferență de patru goluri.

S-a terminat 6-0 pentru Argentina la capătul unui meci extrem de suspect, anumite voci spunând că peruvianii au fost mituiți pentru a “trânti” meciul, astfel încât “pumele” să ajungă în marea finală pe teren propriu și Argentina să pară o țară stabilă în ciuda problemelor de ordin politic. Două goluri din acel duel au fost marcate de Kempes.

Marea finală contra Olandei: Două goluri și primul titlu mondial

În marea finală, Argentina avea să întâlnească Olanda, care se lupta pentru trofeu pentru a doua ediție consecutivă. Scorul a fost deschis de nimeni altul decât Mario Kempes, care l-a învins pe Jan Jongbloed cu un șut pe sub el.

Sud-americanii păreau că se îndreaptă spre o victorie în 90 de minute, însă Dick Nanninga, intrat pe parcursul meciului, a restabilit egalitatea în minutul 82 și a trimis meciul în prelungiri. Acolo, chiar înainte de finalul primei reprize, Kempes a marcat din nou după o fază marcată de tehnicitatea sud-americanului și de un moment de confuzie.

“Matadorul” a evitat două intrări prin alunecare ale adversarilor, a rămas singur cu portarul și a șutat, însă mingea a fost respinsă de Jongbloed. Cu noroc, balonul a rămas în preajma lui Kempes, care când a încercat să împingă mingea în poartă a fost luat în primire de doi jucători olandezi.

Atacantul Valenciei a fost creditat cu golul, deși există posibilitatea ca balonul să fi fost atins ultima dată de Wim Suurbier. După “dubla” lui Kempes, Argentina a mai înscris o dată prin Daniel Bertoni, care a stabilit scorul final, “pumele” câștigând World Cup pentru prima dată în istoria lor.

Kempes a condus atunci naționala sud-americană spre trofeu cu șase goluri, fiind golgheterul unei competiții în care a ieșit în evidență prin calitățile pe care le-a afișat de-a lungul carierei sale: tehnicitate, viteză, forță și un șut puternic, fix așa cum l-a descris Menotti atunci când a decis să îl cheme pentru turneul final la care avea să scrie istorie.