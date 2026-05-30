Eroii Campionatului Mondial | Mario Kempes: omul care a bucurat Argentina înainte de Maradona și Messi

Argentina se va lupta în vară să cucerească al patrulea ei titlu mondial, însă exista o perioadă în care “pumele” tânjeau și după unul singur. Primul fotbalist care a reușit să aducă zâmbetul pe fața cetățenilor țării din America de Sud nu a fost însă nici Diego Maradona, nici Leo Messi, ci “Matadorul” Mario Kempes, care și-a condus naționala spre trofeul World Cup în 1978.
“Eroii Campionatului Mondial” este o serie de materiale unde jurnaliștii AntenaSport analizează vedetele fiecărei ediții de World Cup, începând cu cea din 1930 până la cea din 2022. Care a fost povestea lor de viață, dar și care a fost aportul lor la turneul final la care au participat și la care au ieșit în evidență atât de mult?
Copil de tâmplar, prima echipă de fotbal la 7 ani
Mario Kempes s-a născut pe 15 iulie 1954 în Bell Ville, un oraș argentinian din regiuna Cordoba. Părinții săi: Mario, un tâmplar cu “rădăcini” germane și Teresa Chiodi, o femeie care la rândul ei avea originile în altă țară, mai exact în Italia.
Pasiunea pentru fotbal a dezvoltat-o de la tatăl său, iar la șapte ani bifa prima echipă din “CV-ul” său, alăturându-se juniorilor de la Club Atlético y Biblioteca Bell. La doar 16 ani, Kempes avea să debuteze la nivel profesionist la Instituto, un semn al unei maturizări timpurii care avea să îl ajute pe tânărul atacant.
Primul său meci la naționala Argentinei l-a jucat la 19 ani, fiind debutat de Omar Sivori într-un duel contra Boliviei care conta pentru calificarea la World Cup 1974. N-a marcat în acel meci, însă a făcut-o de patru ori în amicalele premergătoare turneului final, înscriind primul său gol în tricoul “pumelor” chiar contra României într-un duel încheiat cu scorul de 2-1.
Kempes a revenit după 2 ani de pauză la națională pentru World Cup 1978
La Cupa Mondială din 1974, Argentina s-a oprit în a doua fază a grupelor, obținând într-un singur punct din confruntările cu Olanda, Germania de Est și Brazilia. După turneul final din Germania de Vest, Kempes a mai jucat câteva meciuri pentru națională, după care a ieșit din circuit din vara anului 1976, când s-a transferat la Valencia, în Europa.
În 1978, când Argentina se pregătea pentru Mondialul care urma să fie găzduit chiar de ea, “Matadorul” avea doi ani de când nu mai jucase un meci în tricoul “pumelor”. Asta nu l-a împiedicat însă pe selecționerul Cesar Luis Menotti să îl cheme pe Kempes pentru ce avea să devină turneul său de referință.
“E puternic, are fler, crează spații și șutează cu putere. E un jucător care poate face diferența și poate juca pe postul de atacant“, a fost modul în care selecționerul Menotti a făcut anunțul privind convocarea și revenirea lui Kempes la națională.
Kempes, cu și fără mustață
Argentina venea la Cupa Mondială din 1978 într-un context politic extrem de tensionat, țara fiind marcată de o lovitură de stat cu doi ani înainte. În prima fază a grupelor, “pumele” lui Menotti au adunat două victorii și un eșec: 2-1 cu Ungaria, 2-1 contra Franței și 0-1 cu Italia.
Kempes nu reușise încă să marcheze vreun gol și încerca să găsească soluția la problemă. Înainte de Mondial, Kempes își lăsase să crească barba și mustața, iar din superstiție, după al doilea meci din prima fază a grupelor, și-a dat jos barba, crezând că acolo e problema.
După eșecul cu Italia, Kempes s-a dus la Luis Menotti, care a venit cu o propunere inedită: “Auzi, de ce nu îți dai jos și mustața ca să vedem dacă se schimbă norocul?“. Culmea, inițiativa selecționerului Argentinei a dat roade, pentru că după primele trei partide de la World Cup, “Matadorul” a început să își intre în ritm.
👨🏻 Mario Kempes with moustache:
3 games / 0 goals
💈 Kempes without moustache:
4 games / 6 goals!
Did a shave win Argentina the 1978 #FIFAWorldCup? 😅🇦🇷
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 8, 2022
Primul meci din faza a doua a grupelor: Argentina – Polonia 2-0, ambele goluri marcate de Kempes. În al doilea meci, “pumele” au remizat cu marea rivală, Brazilia, astfel că “biletul” pentru ultimul act avea să se dea după ultima etapă.
Contrar modului în care meciurile din ultima etapă se desfășoară acum, atunci Brazilia, contracandidata Argentinei pentru locul 1 din grupă, a jucat mai devreme. “Selecao” s-a impus cu 3-1, iar echipa lui Menotti știa că trebuie să învingă Peru la o diferență de patru goluri.
S-a terminat 6-0 pentru Argentina la capătul unui meci extrem de suspect, anumite voci spunând că peruvianii au fost mituiți pentru a “trânti” meciul, astfel încât “pumele” să ajungă în marea finală pe teren propriu și Argentina să pară o țară stabilă în ciuda problemelor de ordin politic. Două goluri din acel duel au fost marcate de Kempes.
Marea finală contra Olandei: Două goluri și primul titlu mondial
În marea finală, Argentina avea să întâlnească Olanda, care se lupta pentru trofeu pentru a doua ediție consecutivă. Scorul a fost deschis de nimeni altul decât Mario Kempes, care l-a învins pe Jan Jongbloed cu un șut pe sub el.
Sud-americanii păreau că se îndreaptă spre o victorie în 90 de minute, însă Dick Nanninga, intrat pe parcursul meciului, a restabilit egalitatea în minutul 82 și a trimis meciul în prelungiri. Acolo, chiar înainte de finalul primei reprize, Kempes a marcat din nou după o fază marcată de tehnicitatea sud-americanului și de un moment de confuzie.
“Matadorul” a evitat două intrări prin alunecare ale adversarilor, a rămas singur cu portarul și a șutat, însă mingea a fost respinsă de Jongbloed. Cu noroc, balonul a rămas în preajma lui Kempes, care când a încercat să împingă mingea în poartă a fost luat în primire de doi jucători olandezi.
Atacantul Valenciei a fost creditat cu golul, deși există posibilitatea ca balonul să fi fost atins ultima dată de Wim Suurbier. După “dubla” lui Kempes, Argentina a mai înscris o dată prin Daniel Bertoni, care a stabilit scorul final, “pumele” câștigând World Cup pentru prima dată în istoria lor.
Kempes a condus atunci naționala sud-americană spre trofeu cu șase goluri, fiind golgheterul unei competiții în care a ieșit în evidență prin calitățile pe care le-a afișat de-a lungul carierei sale: tehnicitate, viteză, forță și un șut puternic, fix așa cum l-a descris Menotti atunci când a decis să îl cheme pentru turneul final la care avea să scrie istorie.
