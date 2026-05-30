Cornel Dinu nu a iertat pe nimeni după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference: „Este dramatic”

Ratarea calificării în UEFA Conference League este o mare dezamăgire la Dinamo, mai ales că eșecul din finala barajului a venit chiar în fața rivalei FCSB.
Cornel Dinu a avut un discurs dur la adresa tuturor la o zi după partida de pe Arcul de Triumf și a avut un mesaj și pentru cei din cadrul actualei conduceri.
Cornel Dinu, atac la conducerea lui Dinamo după eșecul cu FCSB
Cornel Dinu a fost dezamăgit după eșecul suferit de Dinamo în barajul cu FCSB, iar legenda „câinilor” a avut un discurs dur atât la adresa celor din conducere, cât și la adresa antrenorului Kopic.
„Este firesc. Este o echipă care nu atacă. Am niște rezerve acum după un sezon întreg în ceea ce privește capacitatea lui Kopic. Într-adevăr, el a ridicat oarecum echipa, dar nu a dus-o unde ar fi trebuit să o ducă. Este o echipă care nu are combinații de atac, nici premeditate, nici pe calitățile jucătorilor. Ca să nu mai spun că nivelul de gândire al acestei societăți este complet detașat de istoria acestui club.
Am văzut o declarație, tot felul de propoziții adunate care vor să sune a cuvinte goale, ale celui care conduce (n.r. Andrei Nicolescu), nu vreau să îi dau numele, am oroare de personajul respectiv. Noi, românii, avem nenorocirea celor care vin să distrugă ce au făcut cei de dinainte. Și am văzut acest așa-zis conducător de la Dinamo că spune că nu este niciun fel de eșec financiar.
Păi Dinamo în tradiția ei, așa am fost crescuți noi, dacă era o înfrângere era dezastru, sufeream, nu dormeam noaptea. Ori Dinamo din punctul acesta de vedere nu are pe cine să le explice jucătorilor ce înseamnă trăirile acestei tradiții existente la Dinamo în ceea ce privește performanța și interpretarea înfrângerilor”.
„Nu există un om care să se identifice cu Dinamo”
„Este dramatic. Avem acest nefast obicei. Cei care vin distrug și îi dau la o parte pe ci care au scris istorie înainte. Și asta se întâmplă în toate domeniile României.
De asta am ajuns în halul în care am ajuns. La Dinamo, din toate punctele de vedere. În toată conducerea lui Dinamo, la toate nivelurile, nu există un om care să se identifice cu Dinamo, cu tradiția adică. Au venit veneticii, au găsit o societate în dărâmare totală. Ea a început de la conducerea celebrului Negoiță”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.
