U Cluj – CFR Cluj 2-1. „Șepcile roșii” încheie seria impresionantă a lui Daniel Pancu! Victorie uriașă în prelungiri

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 43: Un conflict între jucătorii celor două formații, după o lovitură asupra lui Mario Camora. Dan Nistor și centralul au potolit spiritele imediat.

Min. 32: Panică la poarta lui Gertmonas! Korenica trage puternic din marginea careului, însă balonul se duce puțin pe lângă poartă.

Min. 22: Vine și replica celor de la CFR Cluj! Biliboc trage la poartă, dar mingea este respinsă de Gertmonas.

Min. 17: O nouă ocazie importantă de gol pentru gazde! Lukic este din nou la finalizare, dar execuția sa este reținută de Popa.

Min. 12: Ocazie mare pentru U Cluj! Lukic deviază cu capul spre poartă din 5 metri, însă Popa are un reflex excelent.

Min. 4: GOL! Ce replică din partea gazdelor! Jovo Lukic restabilește egalitatea.

Min. 2: GOL! Lorenzo Biliboc deschide scorul pentru formația antrenată de Daniel Pancu.

Min. 1: Start de meci pe Cluj Arena! Atmosferă superbă în casa „șepcilor roșii”.

: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chinteș – Bic – Drammeh, Nistor – O. Mendy, Lukic, Macalou. : Lefter, T. Coșa, Cisse, Capradossi, M. Gomes, Stanojev, Murgia, Pall, El Sawy, A. Gheorghiță, Fabry, Postolachi. : Cristiano Bergodi CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Korenica – Cordea, A. Aliev, Biliboc. Rezerve: Vâlceanu, Abeid, Kun, Huja, T. Keita, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Sfaiț, Zahovic, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu

U Cluj şi CFR Cluj au intrat în play-off la egalitate de puncte, ambele având câte 27. Echipa care se va impune în derby poate urca pe locul secund, egalând-o pe Universitatea Craiova, care în această etapă a fost învinsă surprinzător de FC Argeş (0-1).

CFR Cluj a câştigat precedentul meci disputat cu U Cluj, scor 3-2. Damjan Djokovic, Lorenzo Biliboc şi Mario Camora au marcat pentru echipa lui Daniel Pancu, care a înregistrat 11 victorii consecutive în Liga 1.

Ultima dată, U Cluj a învins-o pe CFR Cluj în urmă cu patru confruntări directe. “Şepcile roşii” se impuneau pe 31 martie 2025, în etapa a doua de play-off, scor 1-0.

Echipele probabile:

U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubis, Chipciu – Bic, Drammeh – Macalou, Nistor, El Sawy – Lukic

Rezerve: Lefter, Coșa – Chinteș, Capradossi, Murgia, Simion, Stanojev, Mendy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, M. Silva

Absenți: Artean (accidentat), D. Codrea (suspendat)

Antrenor: Cristiano Bergodi

CFR Cluj (4-2-3-1): M. Popa – Braun, Sinyan, Ilie, Camora – Djokovic, Muhar – Cordea, Korenica, Biliboc – Aliev

Rezerve: Vâlceanu – Huja, Abeid, Kun, Perianu, Fică, T. Keita, A. Păun, Sfait, Deac, Zahovic, Slimani

Absenți: Masic, S. Rocha (accidentați)

Antrenor: Daniel Pancu

Cristiano Bergodi, despre revederea cu Daniel Pancu

Cristiano Bergodi a dezvăluit că-l va saluta pe Daniel Pancu, înaintea partidei. Antrenorul de la CFR Cluj a avut un discurs dur la adresa rivalului de pe banca lui U Cluj, în urma scandalului de luna trecută.

„Reîntâlnirea cu Pancu? Cum să fie? Îl voi saluta pentru că așa mi se pare corect din partea antrenorului care joacă acasă să meargă la banca oaspeților. E un gest de educație, de amabilitate și îl voi saluta. Oricum, lui i-am trimis un mesaj după acel episod. El mi-a trimis, de fapt, iar eu i-am răspuns.

Cu Cordea nu am vorbit. El mi-a scris, am apreciat acest lucru, dar nu i-am răspuns pentru că se putea interpreta. A fost mesajul dat la doar o zi-două după acel episod.

Nu sunt ranchiunos. Vreau să câștig acest meci, dar nu pentru că ne-au făcut ceva ei. Pentru mine nu e nicio revanșă. Mă gândesc doar la 3 puncte, nu la revanșă sau altceva. Pentru mine, episodul cu Cordea și Pancu s-a încheiat și îi voi saluta cu plăcere”, a declarat Cristiano Bergodi.