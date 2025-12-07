Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” - Antena Sport

FCSB a remizat pe Arena Națională cu Dinamo București, în fața a peste 28.000 de spectatori. Jocul nu a fost unul deloc încântător pentru publicul prezent, meciul având destul de puține faze de poartă.

Chiar și așa, Mihai Stoica a remarcat evoluția unui jucător al campioanei României și a transmis că este marele său pariu pentru viitorul echipei roș-albastre și nu numai.

Mihai Toma, pariul lui Mihai Stoica

Poreclit noul ”Lionel Messi” de către patronul Gigi Becali, Mihai Toma a profitat din plin în acest sezon de regula U21. Cu toate acestea, fotbalistul nu a impresionat în cele 14 apariții strânse în campionatul intern.

Mihai Stoica s-a declarat mulțumit de evoluția acestuia din meciul cu Dinamo București și a transmis că acesta este cel mai bun junior care a fost vreodată în curtea FCSB-ului.

„Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot.