Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” - Antena Sport

FCSB a remizat pe Arena Națională cu Dinamo București, în fața a peste 28.000 de spectatori. Jocul nu a fost unul deloc încântător pentru publicul prezent, meciul având destul de puține faze de poartă.
Chiar și așa, Mihai Stoica a remarcat evoluția unui jucător al campioanei României și a transmis că este marele său pariu pentru viitorul echipei roș-albastre și nu numai.
Mihai Toma, pariul lui Mihai Stoica
Poreclit noul ”Lionel Messi” de către patronul Gigi Becali, Mihai Toma a profitat din plin în acest sezon de regula U21. Cu toate acestea, fotbalistul nu a impresionat în cele 14 apariții strânse în campionatul intern.
Mihai Stoica s-a declarat mulțumit de evoluția acestuia din meciul cu Dinamo București și a transmis că acesta este cel mai bun junior care a fost vreodată în curtea FCSB-ului.
„Toma va fi numărul 10 la noi și la echipa națională. Nu știu în cât timp, dat Toma este poate cel mai bun junior pe care l-am avut vreodată. Are absolut tot.
În opinia mea, cei mai buni jucători ai noștri cu Dinamo au fost Olaru și Toma. Abia aștept să-i văd pe marii specialiști care mă ironizau cu Miculescu, să mă ironizeze și cu Toma. Toma este deja fotbalist la 18 ani, cu fizicul ăla puțin al lui”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
- 37 de meciuri a jucat în total Mihai Toma la FCSB
- 400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului de 18 ani
