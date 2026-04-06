Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1.
Cu Mehmet Topal revenit pe banca tehnică, Petrolul a marcat în minutul 3, prin Yoha Roche, dar golul a fost anulat de VAR, din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au rămas în atac şi Grozav a trimis puţin pe lângă bară, în minutul 11, pentru ca reacţia ciucanilor să vină destul de târziu, în minutul 32, când Bălbărău a apărat şutul lui Eppel.
Petrolul – Csikszereda 2-0. Victorie pentru Mehmet Topal la debutul în noul mandat pe banca “lupilor galbeni”
Ploieştenii au deschis însă scorul în minutul 42, prin Marco Dulca, şut superb, fără preluare, din marginea careului. Bălbărău a respins şutul lui Eppel, în minutu 54, dar gazdele şi-au mărit avantajul în minutul 70. Rareş Pop a pornit într-o acţiune personală, din propria jumătate de teren, a pătruns în careul oaspeţilor şi a înscris la colţul lung.
Chică-Roşă a irosit o şansă uriaşă de gol, în minutul 86, iar Petrolul – Csikszereda s-a terminat 1-0 şi ploieştenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, la un punct de Csikszereda, care e pe locul 6, cu 20 de puncte.
PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – M. Dulca (Hanca 69), Jyry – R. Pop, Rafinha (Mateiu 59), Grozav (V. Gheorghe 87) – Chică-Roşă (Aimbetov 87). ANTRENOR: Mehmet Topal
CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Csuros (Gustavinho77), Kabashi, Palmeş, Trif (Tajti 46) – Kleinheisler, B. Vegh, Bodo (D. Brugger 77) – Anderson Ceara (Szalay 85), Eppel (Loeper 85). ANTRENOR: Robert Ilyes
Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 72, A. Dumitrescu 83 / Anderson Ceara 51, Tajti 66
Arbitri: Ion Coza – Andrei Constantinescu, Florin Vişan
Arbitri VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel.
