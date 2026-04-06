Petrolul – Csikszereda 2-0. Victorie pentru Mehmet Topal la debutul în noul mandat pe banca “lupilor galbeni”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 aprilie 2026, 19:42

Petrolul, cu Mehmet Topal pe bancă, sărbătoreşte un gol marcat cu Csikszereda / Sport Pictures

Echipa ploieşteană Petrolul a învins luni, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Csikszereda, în etapa a treia din play-out-ul Ligii 1.

Cu Mehmet Topal revenit pe banca tehnică, Petrolul a marcat în minutul 3, prin Yoha Roche, dar golul a fost anulat de VAR, din cauza unei poziţii de ofsaid. Gazdele au rămas în atac şi Grozav a trimis puţin pe lângă bară, în minutul 11, pentru ca reacţia ciucanilor să vină destul de târziu, în minutul 32, când Bălbărău a apărat şutul lui Eppel.

Ploieştenii au deschis însă scorul în minutul 42, prin  Marco Dulca, şut superb, fără preluare, din marginea careului. Bălbărău a respins şutul lui Eppel, în minutu 54, dar gazdele şi-au mărit avantajul în minutul 70. Rareş Pop a pornit într-o acţiune personală, din propria jumătate de teren, a pătruns în careul oaspeţilor şi a înscris la colţul lung.

Chică-Roşă a irosit o şansă uriaşă de gol, în minutul 86, iar Petrolul – Csikszereda s-a terminat 1-0 şi ploieştenii sunt pe locul 8, cu 19 puncte, la un punct de Csikszereda, care e pe locul 6, cu 20 de puncte.

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – M. Dulca (Hanca 69), Jyry – R. Pop, Rafinha (Mateiu 59), Grozav  (V. Gheorghe 87) – Chică-Roşă (Aimbetov 87). ANTRENOR: Mehmet Topal

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Csuros (Gustavinho77), Kabashi, Palmeş, Trif (Tajti 46) – Kleinheisler, B. Vegh, Bodo (D. Brugger 77) – Anderson Ceara (Szalay 85), Eppel (Loeper 85). ANTRENOR: Robert Ilyes

Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 72, A. Dumitrescu 83 / Anderson Ceara 51, Tajti 66

Arbitri: Ion Coza – Andrei Constantinescu, Florin Vişan

Arbitri VAR: Iulian Dima – Valentin Porumbel.

