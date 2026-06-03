Din play-out-ul Ligii 1 în preliminariile Champions League! Fotbalistul care renunță la bani să plece din România

Petrolul Ploiești se confruntă cu probleme financiare serioase, iar acest lucru a obligat clubul să scoată la vânzare fotbaliști. Recent, clubul a aflat că Tommi Jyry, unul dintre jucătorii de bază ai echipei din acest sezon, va pleca în vară pentru a semna cu finlandezii de la Kuopion Palloseura (KuPS), formație calificată în turul 1 preliminar Champions League.

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Tommi Jyry este pe cale să ajungă din play-out-ul Ligii 1, unde a jucat în sezoanele pe care le-a petrecut la Petrolul, la clubul care a câștigat ultimele două titluri din Finlanda, KuPS. Mijlocașul de 26 de ani se număra printre fotbaliștii care au fost puși de ploieșteni pe lista de plecări ca urmare a problemelor financiare, iar jucătorul s-a mișcat rapid.

Tommy Jyry pleacă de la Petrolul după doi ani și jumătate

Potrivit fanatik.ro, Jyry va ajunge la KuPS, echipă pentru care a mai evoluat între 2019 și 2022. Fotbalistul născut chiar în Finlanda va ajunge la campioana campionatului nordic în plin sezon, stagiunea desfășurându-se de la începutul anului calendaristic până la sfârșitul său, spre deosebire de formatul vară-primăvară cunoscut în alte zone ale lumii, inclusiv în România.

100.000 de euro este suma pe care ar urma să o încaseze Petrolul în schimbul lui Jyry, luând în considerare și suma la care a renunțat finlandezul. Ploieștenii aveau restanțe salariale la fotbalistul care mai avea contract până în 2027, încă acesta a fost dispus să renunțe la banii respectivi pentru a pleca mai devreme acasă.

Conform prosport.ro, Jyry și-a dorit și el să plece de la Petrolul, pentru că ar fi trebuit să se căsătorească, iar soția lui nu putea să se mute în România, pentru că este însărcinată. De aceea, jucătorul a decis să se întoarcă acasă și să renunțe la banii pe care trebuia să îi primească de la clubul din Liga 1.