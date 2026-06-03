Prinde Ştefan Târnovanu transferul vieţii? Anunţul făcut în Grecia

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Ştefan Târnovanu speră să prindă transferul vieţii în această vară. După Gaziantep, Panathinaikos e clubul care a pus ochii pe portarul lui Gigi Becali de la FCSB.

Cu o cotă de piață de 3,8 milioane de euro, portarul celor de la FCSB este în vizorul grecilor de la Panathinaikos, dar presa elenă anunţă că încă nu s-a trecut la stadiul de negociere cu patronul FCSB.

Ştefan T â rnovanu, dorit de Panathinaikos

“Totuși, pe baza informațiilor existente în acest moment, situația nu a avansat la nivelul unor negocieri sau mișcări oficiale. Târnovanu a fost pur și simplu propus lui Panathinaikos și nimic mai mult.

Asta înseamnă că numele său se află printre cazurile care au ajuns pe birourile lui Panathinaikos, fără să rezulte însă că există un acord, o ofertă sau un contact concret pentru transferul său.