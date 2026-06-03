Prinde Ştefan Târnovanu transferul vieţii? Anunţul făcut în Grecia

Ştefan Târnovanu speră să prindă transferul vieţii în această vară. După Gaziantep, Panathinaikos e clubul care a pus ochii pe portarul lui Gigi Becali de la FCSB.
Cu o cotă de piață de 3,8 milioane de euro, portarul celor de la FCSB este în vizorul grecilor de la Panathinaikos, dar presa elenă anunţă că încă nu s-a trecut la stadiul de negociere cu patronul FCSB.
Ştefan Târnovanu, dorit de Panathinaikos
“Totuși, pe baza informațiilor existente în acest moment, situația nu a avansat la nivelul unor negocieri sau mișcări oficiale. Târnovanu a fost pur și simplu propus lui Panathinaikos și nimic mai mult.
Asta înseamnă că numele său se află printre cazurile care au ajuns pe birourile lui Panathinaikos, fără să rezulte însă că există un acord, o ofertă sau un contact concret pentru transferul său.
Panathinaikos analizează piața pentru postul de portar și este firesc să primească propuneri pentru mai mulți portari. Târnovanu este unul dintre aceste cazuri, dar aici se oprește povestea în acest moment”, e anunţul făcut de presa elenă.
Alban Lafont se va întoarce înapoi la Nantes, după un sezon petrecut în Grecia, iar Jacob Neestrup ar prioritiza mutarea portarului român, care vizează un transfer în străinătate.
Internaţionalul român de 26 de ani e cotat la 3.8 milioane de euro şi a adunat 207 meciuri pentru FCSB, ţinând poarta intactă în 71 dintre ele.
„De la vară vom vedea ce va fi. Mai am contract 3 ani, să vedem, nu știu. Nu știu nimic despre Craiova, eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă ar fi să plec de aici, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus”, spunea portarul celor de la FCSB, după meciul cu Botoşani.
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