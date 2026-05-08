Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan, întrebat frontal dacă pleacă de la CFR după venirile lui Copilu și Ivașcu: “Veți vedea asta”

Iuliu Mureșan, întrebat frontal dacă pleacă de la CFR după venirile lui Copilu și Ivașcu: “Veți vedea asta”

Andrei Nicolae Publicat: 8 mai 2026, 18:31

Comentarii
Iuliu Mureșan, întrebat frontal dacă pleacă de la CFR după venirile lui Copilu și Ivașcu: Veți vedea asta

Iuliu Mureşan, înaintea unui meci - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a primit o întrebare legată de o posibilă plecare a sa de la club, în condițiile în care în ultima perioadă Marius Bilașco și Bogdan Mara au părăsit formația din Gruia. Oficialul “feroviarilor” a oferit asigurări că nu se pune problema ca el să ia această decizie, deși Neluțu Varga a adus în conducere alți doi oameni, pe Marian Copilu și pe Ioan Ivașcu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația de la CFR Cluj e una tensionată din punct de vedere administrativ, după ce Bogdan Mara a plecat din Gruia și a anunțat că ia această decizie din cauza venirilor lui Copilu și Ivașcu. Iuliu Mureșan, care acum câteva zile spunea că declarațiile lui Neluțu Varga despre Copilu sunt date într-un “moment total nepotrivit“, a fost chestionat și el cu privire la ce se întâmplă la nivelul conducerii.

Mureșan e hotărât! Nu pleacă de la CFR Cluj

Întrebat dacă ia în considerare să plece și el de la CFR și să o ia pe urmele lui Bilașco și Mara, președintele din Gruia a spus că nu vede niciun motiv pentru care să se despartă de clubul la care a revenit recent. Mai mult decât atât, Mureșan a vorbit despre plusurile pe care le aduc venirile lui Ioan Ivașcu și Marian Copilu, cel din urmă urmând să devină director sportiv și să îi ia locul lui Mara.

Abia aseară m-am întâlnit cu ei (n.r. Marian Copilu și Ionuț Ivașcu) Noi am mai colaborat un an, ne știm. Nu este niciun fel de problemă, suntem ok. S-a întărit staff-ul administrativ de la CFR și va fi mai bine, în niciun caz mai rău. Veți vedea asta.

Sunt oameni care sunt pasionați de fotbal, au lucrat în fotbal, știu despre ce este vorba. Oricând este nevoie de oameni pricepuți la fotbal. Nu, nu, de ce să plec? Cât timp mă ajută sănătatea o să rămân pe poziții, nu plec de la CFR“, a spus Mureșan, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Universitatea Craiova. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 45 de puncte. CFR Cluj e pe 3, cu 40 de puncte, la 2 puncte în spatele locului 2, ocupat de rivala sa din oraş, U. În acest moment CFR Cluj se află pe o poziţie care o duce direct în preliminariile Conference League, fără baraj. Ardelenii sunt la 6 puncte peste locul 4, ocupat de Dinamo, cu 3 etape înaintea finalului play-off-ului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Observator
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
Fanatik.ro
Risc de pandemie de hantavirus? Medicii explică de ce nu trebuie să ne facem griji. „Astea sunt principiile în epidemiologie”
19:34

LIVE VIDEORomânia – Franţa 0-0. Tricolorele luptă pentru medalie la Campionatul Mondial!
19:29

CFR Cluj – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:00): Meci crucial în lupta la titlu. Surprize mari în echipele de start
19:17

Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG
18:58

„Șomerul” care a mers cu Brazilia la Mondial, a dat două goluri fabuloase și apoi a dispărut
18:55

Amenzi istorice dictate de Real Madrid în scandalul Tchouameni – Valverde. Sumele imense pe care le au de plătit
18:42

Schimbare istorică anunțată de Guvern pentru World Cup! 32,6 milioane de studenți scapă mai rapid de cursuri
Vezi toate știrile
1 FotoCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame 2 Vlad Chiricheş, aşteptat să semneze! Echipa unde e dorit fostul jucător al FCSB-ului 3 FRF a amânat startul viitorului sezon de Liga 1! Decizia de urgenţă luată de forul condus de Răzvan Burleanu 4 Făcut KO de Tchouameni, Valverde a plecat din vestiar în scaun cu rotile. Dezvăluie halucinantă făcută de presa din Spania 5 Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League 6 Mbappe îi enervează din nou pe fanii Realului! Cum a fost surprins astăzi, după bătaia Valverde – Tchouameni
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”