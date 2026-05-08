Iuliu Mureșan, întrebat frontal dacă pleacă de la CFR după venirile lui Copilu și Ivașcu: “Veți vedea asta”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a primit o întrebare legată de o posibilă plecare a sa de la club, în condițiile în care în ultima perioadă Marius Bilașco și Bogdan Mara au părăsit formația din Gruia. Oficialul “feroviarilor” a oferit asigurări că nu se pune problema ca el să ia această decizie, deși Neluțu Varga a adus în conducere alți doi oameni, pe Marian Copilu și pe Ioan Ivașcu.
Situația de la CFR Cluj e una tensionată din punct de vedere administrativ, după ce Bogdan Mara a plecat din Gruia și a anunțat că ia această decizie din cauza venirilor lui Copilu și Ivașcu. Iuliu Mureșan, care acum câteva zile spunea că declarațiile lui Neluțu Varga despre Copilu sunt date într-un “moment total nepotrivit“, a fost chestionat și el cu privire la ce se întâmplă la nivelul conducerii.
Mureșan e hotărât! Nu pleacă de la CFR Cluj
Întrebat dacă ia în considerare să plece și el de la CFR și să o ia pe urmele lui Bilașco și Mara, președintele din Gruia a spus că nu vede niciun motiv pentru care să se despartă de clubul la care a revenit recent. Mai mult decât atât, Mureșan a vorbit despre plusurile pe care le aduc venirile lui Ioan Ivașcu și Marian Copilu, cel din urmă urmând să devină director sportiv și să îi ia locul lui Mara.
“Abia aseară m-am întâlnit cu ei (n.r. Marian Copilu și Ionuț Ivașcu) Noi am mai colaborat un an, ne știm. Nu este niciun fel de problemă, suntem ok. S-a întărit staff-ul administrativ de la CFR și va fi mai bine, în niciun caz mai rău. Veți vedea asta.
Sunt oameni care sunt pasionați de fotbal, au lucrat în fotbal, știu despre ce este vorba. Oricând este nevoie de oameni pricepuți la fotbal. Nu, nu, de ce să plec? Cât timp mă ajută sănătatea o să rămân pe poziții, nu plec de la CFR“, a spus Mureșan, potrivit digisport.ro.
CFR Cluj joacă în această seară, de la ora 21:00, cu Universitatea Craiova. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Înaintea acestui meci, Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 45 de puncte. CFR Cluj e pe 3, cu 40 de puncte, la 2 puncte în spatele locului 2, ocupat de rivala sa din oraş, U. În acest moment CFR Cluj se află pe o poziţie care o duce direct în preliminariile Conference League, fără baraj. Ardelenii sunt la 6 puncte peste locul 4, ocupat de Dinamo, cu 3 etape înaintea finalului play-off-ului.
