Portarul cu care Gică Hagi a devenit campion semnează în Liga 1! - Antena Sport

Portarul cu care Gică Hagi a devenit campion semnează în Liga 1!

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 15:33

Portarul cu care Gică Hagi a devenit campion semnează în Liga 1!

Gică Hagi, la finalul unui meci - Profimedia Images

E oficial. UTA Arad a făcut un transfer important. Arpad Tordai a semnat astzi, iar mutarea a fost anunţată deja oficial.

Portarul a evoluat în ultimii doi ani în Lituania, la Zalgiris, formație cu care și-a trecut în cont un titlu de campion. El se poate lăuda şi cu un titlu de campion, cu Farul Constanţa.

”Arpad Tordai a semnat cu UTA un contract valabil pe un an, cu posibilitate de prelungire. Tordai are 28 de ani și evoluează pe postul de portar. Măsoară 1,93 m și are experiență în SuperLiga României și în campionate externe.

În palmares are cinci trofee. A câștigat titlul de campion al României cu Viitorul Constanța în sezonul 2016/2017. A cucerit Cupa României în sezonul 2018/2019. A obținut Supercupa României în 2019. A devenit campion al Lituaniei cu Zalgiris Vilnius în 2024. A câștigat Supercupa Lituaniei în 2025.

Noul portar al UTA-ei a fost convocat la echipele naționale de juniori ale României, inclusiv U17, U19 și U21, acumulând experiență internațională la nivel juvenil. În țara noastră a mai evoluat pentru Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj”, a anunțat clubul arădean.

Arpad Tordai in meciul de fotbal dintre FC Viitorul si AFC Hermannstadt, din cadrul Ligii 1  © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Crescut de Viitorul Constanţa, Tordai a mai evoluat pentru Petrolul, Universitatea Cluj, Fehérvár, Mezőkövesd şi Zalgiris.

