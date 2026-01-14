Primul transfer făcut de Gică Hagi la Farul Constanţa - Antena Sport

Închide meniul
Primul transfer făcut de Gică Hagi la Farul Constanţa

Radu Constantin Publicat: 14 ianuarie 2026, 13:10

Gică Hagi / Profimedia Images

Gică Hagi a făcut primul transfer la Farul Constanța. Clubul a anunţat astăzi transferului lui Rareș Fotin (18 ani).

Fundașul cu o înălţime de 196 cm a evoluat ultima dată la juniorii clubului Club Gimnastic Manresa, deținut de fostul mare jucător spaniol Gerard Pique. Rareș Fotin a mai evoluat la academia celor de la Girona și este internațional de juniori român, având șapte selecții pentru România U19.

Rareș Fotin a semnat un contract valabil până în 2028, cu Farul, cu opțiunea din partea clubului de a prelungi înțelegerea pentru încă un an.

