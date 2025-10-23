Prima mutare oficială anunţată de Universitatea Cluj de la plecarea lui Sabău. A semnat contractul! - Antena Sport

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Neluțu Sabău, iar Cristiano Bergodi pare să fie viitorul tehnician al echipei, însă oficialii nu au confirmat încă mutarea. Până când Bergodi devine şi în acte antrenor, conducerea U Cluj a reuşit un transfer. La echipă a fost adus nigerianul Raji Ayomide. Mijlocaș defensiv, Raji are 19 ani şi a fost urmărit de club la un trial în Nigeria.

Cine este Raji Ayomide, noul fotbalist de la U Cluj. Anunţul oficial făcut de club

„Clubul nostru și-a asigurat serviciile tânărului Raji Ayomide (19 ani, Nigeria). Mijlocașul defensiv s-a antrenat în această vară cu Universitatea, făcând parte din lotul deplasat în cantonamentul din Austria.

Fotbalistul poate evolua și pe postul de fundaș central. Raji a mai evoluat până acum pentru Jimmy Academy din Nigeria, iar anul trecut a jucat în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

Atât Raji Ayomide, cât și atacantul Taiwo Quadri, care a semnat un contract cu clubul nostru săptămâna trecută, au fost remarcați de către reprezentanții FC Universitatea Cluj la un trial organizat în Nigeria”, au scris ardelenii pe site-ul oficial.