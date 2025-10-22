Închide meniul
Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League

Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League

Publicat: 22 octombrie 2025, 8:38

Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League

Antonio Conte, la o conferinţă de presă - Profimedia Images

Antonio Conte a răbufnit după ce Napoli a fost demolată de PSV, într-un meci în care gazdele s-au impus cu 6-2, două dintre reuşite fiind trecute în contul omului partidei, Dennis Man.

Napoli are două eşecuri în primele trei runde din grupa principală a Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă şi de Manchester City (0-2). Antrenorul campioanei susţine că aducerea a nouă jucători noi în perioada de mercato nu poate fi un câştig pe termen scurt.

Antonio Conte, după PSV – Napoli 6-2: “Trebuie să ne ridicăm nivelul”

“Trebuie să fim mai umili. Vă spun asta de mai mult timp. Unii oameni în Napoli aruncă fumigene, dar trebuie mereu să spunem adevărul. Cei experimentaţi şi cei tineri trebuie cu toţii să îşi ridice nivelul. Toţi trebuia să facem asta, chiar dacă am avut o eliminare.

Dacă vrem să creştem şi să construim ceva pentru a face Napoli mândru, trebuie să înţelegem că trebuie să ne întoarcem la anul trecut. Trebuie să revină. Individualităţile sunt inutile. Echipa e cea care contează. Există o dezamăgire, dar lucrurile astea se întâmplă. Anul trecut, am câştigat un titlu după ce toată lumea a dat tot ce a putut.

În acest an, am jucat multe meciuri şi am ajuns prea mulţi jucători. În opinia mea, nouă jucători noi sunt prea mulţi. Nu suntem echilibraţi. Am mai spus că acest an va fi greu. Acesta este nivelul din Champions League. Nu trebuie să fim disperaţi, vom încerca să readucem chimia de anul trecut”, a spus Conte, citat de Gazzetta dello Sport.

Dennis Man, dublă în PSV – Napoli 6-2

Dennis Man a marcat de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor.

Dennis Man a marcat de două ori pentyru PSV, în minutele 54 şi 80, în meciul pe care olandezii l-au câştigat pe teren propriu cu Napoli, scor 6-2. Pentru PSV au mai înscris Buongiorno (35 – autogol), Saibari (38), în timp ce pentru italieni a punctat McTominay (31, 86).

 

