Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB - Dinamo - Antena Sport

Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB - Dinamo

Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB – Dinamo

Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB – Dinamo

Radu Constantin Publicat: 23 octombrie 2025, 12:21

Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB – Dinamo

Jucătorii de la FCSB, după derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Partida retur dintre FCSB și Dinamo, din etapa cu numărul 19, a fost programată pentru 7 decembrie 2025. Numai că, tot pe 7 demcembrie, au fost programate şi alegerile pentru Primăria Bucureștiului. În acest context, LPF a decis să modifice data la care va avea loc derby-ul.

Justin Ștefan, secretar general la LPF, a transmis că cel mai probabil, disputa va fi mutată cu o zi mai devreme, pe 6 decembrie.

”Meciul FCSB – Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a), coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului.

Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie.

Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, a scris pe contul personal oficialul LPF.

Guvernul va aproba joi ca alegerile pentru primarul general al municipiului București, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din alte 12 localități să aibă loc în ziua de duminică, 7 decembrie 2025.

