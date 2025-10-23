Alegerile pentru Primăria Capitalei schimbă data meciului FCSB - Dinamo - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, după derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Partida retur dintre FCSB și Dinamo, din etapa cu numărul 19, a fost programată pentru 7 decembrie 2025. Numai că, tot pe 7 demcembrie, au fost programate şi alegerile pentru Primăria Bucureștiului. În acest context, LPF a decis să modifice data la care va avea loc derby-ul.

Justin Ștefan, secretar general la LPF, a transmis că cel mai probabil, disputa va fi mutată cu o zi mai devreme, pe 6 decembrie.

”Meciul FCSB – Dinamo, programat inițial pentru duminică, 7 decembrie (etapa a 19-a), coincide cu data alegerilor pentru Primăria Bucureștiului.

Pentru a evita suprapunerea cu acest eveniment, împreună cu partenerii media analizăm devansarea partidei cu o zi, cel mai probabil sâmbătă, 6 decembrie.

Data și ora oficială de disputare vor fi stabilite și comunicate cu aproximativ trei săptămâni înaintea meciului”, a scris pe contul personal oficialul LPF.