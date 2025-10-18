Cristiano Bergodi îl înlocuieşte pe Sabău la Universitatea Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Bergodi îl înlocuieşte pe Sabău la Universitatea Cluj

Cristiano Bergodi îl înlocuieşte pe Sabău la Universitatea Cluj

Radu Constantin Publicat: 18 octombrie 2025, 23:45

Cristiano Bergodi / Profimedia

Cristiano Bergodi este foarte aproape de o nouă revenire în fotbalul românesc. ”U” Cluj a rămas fără antrenor, după ce Ovidiu Sabău şi-a dat demisia, la finalul partidei pierdute cu FC Botoşani.

Clubul a confirmat apoi în mod oficial că Ovidiu Sabău nu mai este antrenorul echipei. Potrivit digisport.ro, Cristiano Bergodi şi-a dat acordul de principiu să preia echipa. El a rmas liber de contract din 2024, când s-a despărțit de Rapid.

Cristiano Bergodi are experienţă mare în fotbalul românesc. De la venirea lui în România, în 2005, la FC Naţional, tehnicianul italian a mai antrenat CFR Cluj, Poli Iași, FCSB, Rapid, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.

Plecarea lui Ovidiu Sabău, anunţată oficial

Clubul U Cluj a confirmat plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. “În urma solicitării formulate în această seară de antrenorul Ioan Ovidiu Sabau, FC Universitatea Cluj a acceptat rezilierea, pe cale amiabila, a contractului. Decizia luată de comun acord urmează să fie formalizată în cel mai scurt timp.

FC Universitatea Cluj îi mulțumește lui Ioan Ovidiu Sabău pentru munca depusă la club în acest mandat, încununată cu calificarea în Conference League la finalul sezonului trecut”, este mesajul postat pe site-ul clubului.

