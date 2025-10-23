Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj. Anunţul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Bergodi e noul antrenor al lui U Cluj. Anunţul oficial

Publicat: 23 octombrie 2025, 13:11

Cristiano Bergodi - site oficial U Cluj

Cristiano Bergodi este noul antrenor al lui U Cluj, anunţul oficial fiind făcut joi de “Şepcile Roşii”. Tehnicianul de 61 de ani a semnat un contract valabil până în 2027 şi i-a luat locul lui Ovidiu Sabău.

“FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi (61 de ani) în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027.

Născut la Bracciano, o comună din provincia Lazio, în 14 octombrie 1964, Cristiano Bergodi a făcut primii pași în fotbal la juniorii lui Lazio și a continuat în academia celor de la Pescara, pentru care a și debutat în fotbalul mare, în liga a doua a fotbalului italian, în stagiunea 1984-1985.

Fundaș central de meserie, Bergodi a evoluat pentru Pescara timp de cinci sezoane, dintre care trei în Serie B și două în Serie A, bifând nu mai puțin de 114 meciuri în tricoul alb-albastru, reușind și patru goluri.

Evoluțiile sale le-au atras atenția celor de la Lazio, care l-au transferat în vara anului 1989, iar noul nostru antrenor nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a se adapta, jucând în 34 de meciuri în toate competițiile în primul sezon alături de „biancocelesti”, se arată pe site-ul oficial al clujenilor.

Luiigi Ciarlantini, Eugen Cebotaru, Eugen Cătălin Anghel şi Flavius Nistor vor face parte din stafful lui Bergodi.

