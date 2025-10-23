Mărturisire incredibilă! Mihai Rotaru a intrat nervos în vestiar şi l-a amendat cu 2000 de euro: "M-am rugat la Dumnezeu" - Antena Sport

Alexandru Mateiu a petrecut zece ani la Universitatea Craiova! A părăsit echipa din Bănie la final de contract, iar sub tricoul alb-albastru, Mateiu a disputat 326 de meciuri, a marcat 13 goluri și a oferit 11 pase decisive, contribuind semnificativ la succesul echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă performanţele frumoase reuşite la Craiova, Alexandru Mateiu a avut parte şi de un moment mai puţin plăcut. El a fost amendat de Mihai Rotaru, iar patronul a ţinut să-l anunţe personal. A venit nervos la vestiar şi l-a taxat pe fotbalist, după ce a comentat la adresa antrenorului şi a suporterilor în momentul în care a fost schimbat. Totul s-a întâmplat în 2017, la un meci cu Gaz Metan, iar antrenor era italianul Mangia. Mateiu a povestit pentru gsp.ro momentul tenstionat şi îi dă dreptate patronului.

“Cu Mangia antrenor! Am ridicat din mâini, iar la final m-a anunțat că am și amendă de 2.000 euro! Am încercat să-l păcălesc cumva, că m-am rugat la Dumnezeu!, dar n-a ținut. Adevărul e că e foarte urât să gesticulezi la antrenor, la spectatori, nu se face așa ceva! S-a supărat atunci pe bună dreptate”. Întrebat dacă a fost deranjat de gestul patronului, Mateiu a răspun diplomat: “Deloc! Știu cât de mult ține la jucători!”.

Palmaresul lui Alexandru Mateiu la Universitatea Craiova include două Cupe ale României și o Supercupă. Din 2024, după experienţa în Bănie, mijlocaşul s-a înţeles cu Petrolul Ploieşti.