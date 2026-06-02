E sigur pe el! Starul care nu se fereşte înainte de Cupa Mondială 2026: “Merit să câştig Balonul de Aur”

Harry Kane este pregătit pentru Cupa Mondială 2026 şi are planuri mari şi după turneul final care va fi găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Cu 61 de goluri marcate în acest sezon la Bayern Munchen, cu care a ajuns până în semifinalele Champions League şi a câştigat Bundesliga, atacantul englez este conştient că este unul dintre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur în 2026.

Kane s-a alăturat astfel unei galerii selecte, din care mai fac parte doar Lionel Messi (73 de goluri în 2011/12) şi Cristiano Ronaldo (61 de goluri în 2014/15), cu mai mult de 60 de goluri marcate. Acum, englezul vrea să obţină şi Balonul de Aur.

Harry Kane e convins că merită să câştige Balonul de Aur

Nu doar că Harry Kane este conştient că se află printre favoriţi, dar este de părere că merită să câştige Balonul de Aur pentru prestaţiile din acest sezon, chiar dacă încă nu a început Cupa Mondială şi nici nu a ajuns măcar în finala UEFA Champions League alături de Bayern Munchen:

“Pe lângă Cupa Mondială, cred că merit să câştig Balonul de Aur. Favoriţii sunt finaliştii Champions League şi cu mine, dar nu sunt genul care să ceară recunoaşterea meritelor. Las prestaţiile de pe teren să vorbească de la sine”, a declarat Harry Kane, citat de marca.com.

Ar fi o realizare deosebită pentru Harry Kane, mai ales că ar avea şansa de a obţine acest premiu în Anglia, la Londra. Balonul de Aur sărbătoreşte ediţia cu numărul 70 şi nu va mai avea loc la Paris, ci la Londra, pentru a omagia primul câştigător al acestui premiu, Sir Stanley Matthews.