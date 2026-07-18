Când revine pe teren Mihai Popescu la FCSB. Verdictul primit din partea medicilor

S-a aflat când revine Mihai Popescu pe teren la FCSB. Fundașul central de 33 de ani a absentat de la primul meci al sezonului, cu FC Argeș.

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FCSB nu a avut emoții în confruntarea cu piteștenii din Ghencea, câștigată cu scorul de 2-0. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.

Când revine pe teren Mihai Popescu la FCSB

Mihai Popescu nu a făcut parte din lotul FCSB-ului la duelul cu FC Argeș, din cauza unei accidentări. La o zi după partida cu piteștenii, roș-albaștrii au aflat când poate reveni fundașul pe teren.

Concret, conform gsp.ro, Mihai Popescu nu a suferit o accidentare gravă și va putea juca în meciul cu Csikszereda, din etapa a doua a Ligii 1. Fundașul a suferit o încărcătură musculară, nefiind vorba despre o ruptură.

Mihai Popescu mai are nevoie de câteva zile pentru a fi apt 100%, motiv pentru care va rata meciul cu FK Auda, de joi, din prima manșă a turului doi preliminar de Conference League.