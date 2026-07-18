Când revine pe teren Mihai Popescu la FCSB. Verdictul primit din partea medicilor

S-a aflat când revine Mihai Popescu pe teren la FCSB. Fundașul central de 33 de ani a absentat de la primul meci al sezonului, cu FC Argeș.
FCSB nu a avut emoții în confruntarea cu piteștenii din Ghencea, câștigată cu scorul de 2-0. Roș-albaștrii s-au impus grație golurilor marcate de Daniel Bîrligea și de Florin Tănase.
Când revine pe teren Mihai Popescu la FCSB
Mihai Popescu nu a făcut parte din lotul FCSB-ului la duelul cu FC Argeș, din cauza unei accidentări. La o zi după partida cu piteștenii, roș-albaștrii au aflat când poate reveni fundașul pe teren.
Concret, conform gsp.ro, Mihai Popescu nu a suferit o accidentare gravă și va putea juca în meciul cu Csikszereda, din etapa a doua a Ligii 1. Fundașul a suferit o încărcătură musculară, nefiind vorba despre o ruptură.
Mihai Popescu mai are nevoie de câteva zile pentru a fi apt 100%, motiv pentru care va rata meciul cu FK Auda, de joi, din prima manșă a turului doi preliminar de Conference League.
„Mihai e OK, nu are nicio ruptură! Are nevoie de câteva zile de repaus, după care poate relua antrenamentele în ritm normal. Are doar o încărcare musculară, simțea unele dureri și am considerat că este mai bine să îl scoatem temporar din antrenamente”, au transmis cei din staff-ul medical al FCSB-ului, conform sursei citate anterior.
Prezent la meciul din Ghencea cu FC Argeș, Mihai Popescu a fost întrebat despre accidentarea sa și a ținut să-i liniștească pe suporteri, anunțându-și revenirea pe teren: „Nu e nimic grav! Revin săptămâna viitoare”, a spus fundașul central, la meciul cu FC Argeș.
Mihai Popescu s-a accidentat grav în sezonul trecut, într-un meci al naționalei din octombrie. Fundașul a avut nevoie de operație, după ce a suferit o ruptură de ligament încrucișat. Deși era de așteptat să stea departe de teren până la finalul stagiunii, stopperul de 33 de ani a revenit miraculos pe teren în martie.
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