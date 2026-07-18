Ion Țiriac, discurs impresionant la adresa Nadiei Comăneci, după cadoul pe care i l-a făcut: „Regina lumii”

Ion Țiriac a avut un discurs impresionant la adresa Nadiei Comăneci, în ziua în care s-au împlinit 50 de ani de la nota de 10 primită de fosta gimnastă la Jocurile Olimpice de la Montreal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Țiriac i-a făcut cadou Nadiei Comăneci, cu această ocazie, o sală de gimnastică în Otopeni, care-i poartă numele „Zeiței de la Montreal”. Lucrările au durat doar nouă luni și investiția s-a ridicat la suma de opt milioane de euro.

Ion Țiriac, discurs impresionant la adresa Nadiei Comăneci, după cadoul pe care i l-a făcut

Ion Țiriac a avut doar cuvinte de laudă la adresa Nadiei Comăneci, pentru momentul istoric din urmă cu 50 de ani, de la Montreal. Miliardarul român speră ca și alte gimnaste din România să-i calce pe urme „Zeiței de la Montreal”, acesta fiind motivul pentru care a ales să construiască o sală de gimnastică.

„O fătucă care nu avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, a devenit regina lumii, și doar a lumii sportive, ci a lumii. Apoi a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă.

Acest dar pe care fata din Onești ni l-a făcut, pentru că e româncă și a rămas româncă, nu poate să ni-l ia nimeni. A fost prima care a luat 10, a fost prima perfectă. Au mai fost 6 de 10, dar, să fii prima, rămâi prima!