Dinamo, anunţ important după ce a acuzat o “viciere de rezultat” în derby-ul cu Rapid! Mesaj ferm către CCA

Aceste solicitări sunt formulate în vederea asigurării transparenței, a protejării integrității competiției și a restabilirii încrederii minime în imparțialitatea actului de arbitraj.

“Clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo”

De asemenea, clubul a solicitat ca arbitrul central să nu mai fie delegat la meciurile echipei Dinamo până la clarificarea completă a incidentului și până la restabilirea încrederii minime în obiectivitatea și imparțialitatea arbitrajului în ceea ce privește clubul nostru.

Totodată, clubul a cerut analizarea de urgență a prestației întregii brigăzi de arbitri și dispunerea unor măsuri disciplinare severe, proporționale atât cu gravitatea erorilor comise, cât și cu efectele acestora asupra competiției.

Astfel de erori, susceptibile să influențeze decisiv rezultatul final al unui meci, pot produce consecințe ireversibile în economia campionatului. Punctele obținute în urma unor asemenea decizii pot deveni decisive inclusiv în ipoteza unei egalități de puncte la finalul sezonului, situație în care avantajul rezultat din această partidă ar produce efecte competitive directe.

Apreciem că o asemenea situație impune nu doar o analiză formală, ci și o reacție fermă, clară și proporțională din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În aceste condiții, Clubul Dinamo 1948 își rezervă dreptul de a sesiza inclusiv forurile superioare ale fotbalului european, în lipsa unei reacții prompte și temeinice la solicitarea înaintată către Comisia Centrală a Arbitrilor”, a transmis Dinamo, pe Facebook.

Dinamo a acuzat o “viciere de rezultat” la derby-ul pe care “câinii” l-au pierdut, cu 3-2, cu Rapid, în Giuleşti. Prin preşedintele Andrei Nicolescu, Dinamo a cerut ca centralul Istvan Kovacs (41 de ani) să nu mai fie delegat la meciurile “câinilor”. Istvan Kovacs a validat golul de 2-2, marcat de Claudiu Petrila. Reuşita ar fi trebuit anulată după ce Andrei Borza l-a faultat pe Alex Musi.