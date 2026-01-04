Primul transfer al Rapidului a ajuns în Antalya. Semnătura pe contract, tot ce lipsește - Antena Sport

Daniel Paraschiv, jucătorul care s-a înțeles cu Rapid pentru un nou contract în cariera sa, a ajuns în Antalya, unde giuleștenii vor face cantonamentul de iarnă. Deși clubul de sub podul Grant încă nu a oficializat împrumutul atacantului, el va începe pregătirea alături de Costel Gâlcă și colegii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniel Paraschiv a fost asociat cu o mutare la Rapid de zilele trecute, iar în acest moment înțelegerea dintre cele două tabere nu mai poate fi blocată de nimic. Deși jucătorul nu și-a semnat contractul, el deja s-a alăturat clubului în cantonamentul din Turcia.

Paraschiv, în Antalya

Atacantul de 26 de ani legitimat la Real Oviedo a fost în prima parte a acestui sezon la Cultural Leonesa, în liga a doua din Spania, însă nu a confirmat acolo. Ulterior, Paraschiv a fost asociat cu o revenire în România, iar Rapid și Dinamo au fost echipele care s-au interesat de el.

După ce alb-roșiii nu au continuat discuțiile din cauza banilor, Rapid s-a înțeles cu vârful pe care îl va aduce sub formă de împrumut în schimbul a 100.000 de euro. Giuleștenii vor avea și opțiunea de a-l transfera definitiv pentru următorii trei ani dacă se va impune.

Cel mai probabil, clubul va oficializa pe rețelele sociale mutarea care îl va aduce pe fostul jucător de la Hermannstadt sau CFR Cluj în Giulești. Sezonul trecut, Paraschiv a adunat 31 de meciuri pentru Real Oviedo în sezonul în care formația iberică a promovat în La Liga.